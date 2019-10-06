楊冪新相疑被過度P圖惹網民負評　微博留言︰工作室是故意的吧？

現年33歲的楊冪近來新聞不斷，繼演出的劇集遭負評失去「收視女王」稱號，又與內地男星魏大勛傳緋聞。近日，微博帳戶「嘉行楊冪工作室」發放的一輯關於楊冪參加節目《中國達人秀》的宣傳相，就引起網民熱議，質疑圖片被修圖過度。

楊冪的美貌一向受到外界的讚美。（視覺中國）

嘉行楊冪工作室在10月5日貼出一輯楊冪在節目《中國達人秀》的照片，相中的楊冪穿上一件印花的上衣和巨型耳環，打扮高貴成熟。不過圖輯中，特別是近鏡的相就引起網民的批評，網民投訴照片被過度修圖，例如開了太強的磨皮功能，甚至令眼下好看的臥蠶都被P走了，有人留言︰「楊冪的臉都被你磨平了，你用美圖秀秀相機十級磨皮照的？」和「為什麼這麼好看的人可以被修成這樣……」等評語，更有人看到其中一張圖，懷疑是否化妝也出了問題︰「圖嘴歪了吧？還是口紅畫偏了？你能放大自己瞅瞅嗎？」總之留言的一欄就是對工作室的修圖技術方面負評如潮，更有人表達對官方工作室的不滿︰「我的天，工作室是故意的吧？故意跟粉絲做對讓粉絲生氣，不然不可能有這樣的藝人工作室啊。」

網民質疑圖片被P圖過度。（微博圖片@嘉行楊冪工作室）

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當然，也有好多忠實粉絲讚楊冪好漂亮，也有人心痛偶像被拍成這樣，為她表示不值，和覺得浪費了她的美貌等等。其實這次也不是第一次了，楊冪的工作室近期發放的照片也被粉絲們洗版式留言負評指責他們的修圖技術，令她無法呈最美的一面。

網民的評語排山倒海湧現。（微博截圖@嘉行楊冪工作室）

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楊冪在2006年的電視劇《神鵰俠侶》演郭襄嶄露頭角，慢慢發展成為一線女星，甚至成為「收視女王」。雖然她在出道早期曾惹「變臉」爭議，但無阻她的演藝事業發展。但近年自從她成立了嘉行楊冪工作室後，就是非不斷，常常引起外界討論。

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