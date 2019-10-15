【Sulli雪莉逝世】SM被批消極處理負評　f(x)成員聞死訊情緒激動

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉昨日（15/10）離世，終年25歲。雪莉生前患有嚴重抑鬱症和社交恐懼症，長年飽受韓國網民惡意評論攻擊，所以雪莉的離去再次令外界關心藝人精神健康問題。韓國傳媒「釜山日報社」報道，雪莉過往曾向SM娛樂求助，希望公司能積極面對惡意評論問題，惟SM娛樂未有著手處理，有業界人士認為SM娛樂不作為，才會發生悲劇。

f(x)前成員Sulli雪莉生前患有嚴重抑鬱症和社交恐懼症，令外界關心藝人精神健康問題。（視覺中國）

有演藝界人士接受「釜山日報社」訪問，指出雪莉飽受網民惡意抨擊，2014年曾因此而停工休息，所以雪莉透過經理人向公司表明處境，而SM娛樂亦去年揚言要杜絕惡意評論，但受訪者表示，SM娛樂沒有實質行動處理問題，純粹出言阻嚇網民，SM娛樂認為惡意評論網民的登記IP大多來自海外，似是網民為了留惡評而使用海外IP，所以難以從根源追查肇事者。受訪者認為，若SM娛樂落力打擊惡意評論，或能避免悲劇發生。

雪莉過往曾向SM娛樂求助，希望公司能積極面對惡意評論問題，但消息人士指出，SM娛樂未有著手處理。（IG/@jelly_jilli）

另外，現於美國發展的f(x)成員Amber將於明天（16/10）趕返韓國，出席雪莉的喪禮。Amber早前宣布暫停一切宣傳活動，Amber本希望今日（15/10）返韓，但在美國仍需協調工作事宜，因而延至明日回到韓國；另一位成員Luna原定今日演出音樂劇《Mamma Mia!》，但因個人健康原因而更換演員。據消息人士指出，Luna深受打擊，實在難以演出，因而要改變工作日程。

f(x)成員Amber將於明天從美國趕返韓國，出席雪莉的喪禮。（IG/@ajol_llama）

Luna聞雪莉死訊後情緒激動，因而取消今日原定的音樂劇演出。（IG/@hermosavidaluna）

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