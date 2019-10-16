【多圖】IG貼片力證冇P圖　李元玲轟酸民︰你們活著的意義在哪？

李雲迪徒弟﹑有「鋼琴女神」之稱的李元玲（Cathryn）在IG有110萬粉絲追蹤，事關她除了有才藝外，樣子和身材也非常出眾。Cathryn一向都好注重自己的身形，常常在社交平台分享自己去做gym的照片，大騷好身材。她在周二（15日）上載了一段上健身室的片段，留言表示「不要為了點擊率酸而酸，你們活著的意義在哪？」

Cathryn的身形好纖瘦。（Instagram影片截圖@cathrynli）

Cathryn貼出的片段中，見她穿上了運動裝，充份展現她的美好身段，其後又拍著她健身的樣子，可見她為保持身形，非常勤力。她留言寫到︰「圖可以P。視頻可以嗎？我整個IG都是視頻，怎麼沒人說我P視頻了？不要為了點擊率酸而酸，你們活著的意義在哪？做些提升自己的事更好。」又標記了「人心沒有最毒只有更毒」，難道是意指什麼？

早前Cathryn在IG Story發表「M碼等於肥胖」言論，雖然她後來已刪帖，但仍引起風波，其後她已在IG貼出聲明表達歉意，並表示自己原本只是想發布在私人模特朋友圈，但出錯發放了在公眾群。事件過後，她在IG表示已︰「已經道歉了，大家不需要這麼絕情，處處逼人抓著我不放」。

Cathrynli樣子好甜美。（Instagram@cathrynli）

Cathryn在IG貼上有關早前「M碼等於肥胖」言論的報道，並留言寫上感受。（Instagram截圖@cathrynli）

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