【雪莉逝世】炎亞綸批網絡欺凌　丫頭想過輕生：是不是死就能解決

前韓國女團f(x)成員Sulli雪莉昨日（14日）選擇輕生結束了自己的生命，除了因為患有抑鬱症，也有不少人也歸究於她長期受到網絡欺凌，無論作出什麼行動都被網民無限放大、並以自己的道德框框作出批評；對此很多藝人大概是感同身受，炎亞綸與前黑澀會美眉成員丫頭（詹子晴）均相繼在個人社交媒體發表長文，痛斥網路欺凌的嚴重性。

前韓國女團f(x)成員Sulli雪莉選擇結束自己的生命。（Instagram／@jelly_jilli）

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對於不少網民在得知雪莉離開的消息後，紛紛留下「好可惜」、「怎麼會選擇這個方法」、「她是我的女神耶」等留言，炎亞綸對這些言論很是生氣：「我可以拜託大家幫不要這麼膚淺的去陳述你們的感覺嗎？這件事多麼值得我們檢討。」他認為人和所有地球萬物一樣都擁有與生俱來的求生本能：「是多麼大的痛苦，多麼無法承受的壓力才導致一個人放棄求生本能。」他又希望大眾關注網絡欺凌的問題：「至今多少自殺事件都由網路暴力引起，多少次我們在痛失生命的同時才轉而同情原本你可能討厭或群起圍攻的那個受害者？」

歌手炎亞綸不時在個人社交媒體談及網絡欺凌的問題，望大眾關注。（Instagram／@aayan1120）

炎亞綸認為《黑鏡》、《漢納的遺言》、《我們與惡的距離》等電視劇都告訴大眾網絡暴力的可怕：「文字與現實中的刀、槍、劍、毒無異，再再的警告世人不要輕視網路語言暴力，然而卻始終未見收斂，甚至用言論自由包裝這些荒唐的言語暴力，言論自由根本不包含「抹黑、造謠、謊言」；許多人彷彿中世紀的獵巫行動，見獵心喜，看到誰有哪裡不順眼的就往死裡打往死裡罵，根本不管是非如何。」



炎亞綸又希望大眾可以將心比己作換位思考：「換做是你自己承受得了那麼嚴重的言語傷害嗎？發文謾罵之前，懇求大家思考，這真的是我們想要的世界的樣子嗎？」不要因為覺得改變不了就算了：「改變是漫長而痛苦的過程，然而如果這個第一步我們始終不願意開始，就遑論改變，請大家給自己給世界一個希望，不要管別人如何，從自己開始改變吧。」

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丫頭亦無懼被說刷存在感道出個人經歷，希望能在無形之中帶來一點改變：「不管是生活周遭還是在網路上，其實一直以來都被娃娃音困擾，沒停過的攻擊、被討厭、被酸。﻿」她告訴過自己不要在意：「可是當5個、10個、20個甚至更多公開的留言攻擊你，你真的會開始自我懷疑是不是真的自己很糟、很爛、很沒用？當我開始自我懷疑，吸收這些負能量的時候，只會更跌入那些負面情緒中出不來。我曾經也有想過是不是死了就能解決，是不是死了才能停止這些聲音、是不是死了才能證明些什麼？」

丫頭因為天生說話娃娃音，而長年被受網民攻擊，更因此有過輕生的念頭。（Instagram／@ava112411）

丫頭認為雖然公眾人物活在聚光燈下，行為會被放大，但藝人也是人也會有感覺﻿：「大家卻都覺得身為公眾人物的我們，就應該要接受這些酸言酸語、應該要接受各種羞辱人的詞語。承擔不起那些負面文字的重量，就要被定義成沒有抗壓性的人。」她又認為文字霸凌不是壓力，而是傷害：「每天每天的負能量，心態再健康的人都會生病的。我知道憲哥的28理論很好，喜歡自己的人一定比討厭的人多，但悲觀的人只會看那些他不想看到的，不斷的接受負面情緒。我們不認識網路上惡意傷害的酸民，你打出來的文字都是造成對方的傷痛，希望大家都不要成為網路底下的兇手。我們學著堅強，但我們的心不是鋼鐵。﻿」

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我們總是容易從自己的角度批判他人，卻不想這些惡意都在冥冥中把人推向死亡，「雪崩時，沒有一片雪花是無辜的」，願世人都能活得善良一點。