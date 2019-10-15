【Sulli雪莉逝世】受抑鬱症困擾　MV講述多重人格障礙患者故事

韓國前女團f(x)成員雪莉（Sulli；本名崔真理）周一（14日）下午被發現在寓所內吊頸自殺死亡，終年25歲，震驚全韓國。雪莉的經理人指她生前受嚴重抑鬱症困擾，有網民翻看她的舊畫作和歌曲，發現她疑似發出過求救信號的痕跡。

雪莉（Sulli）周一（14日）被發現倒斃於京畿道城南市寓所，終年25歲。（視覺中國）

雪莉自從退出f(x)後形象大變，與清純女偶像形象一刀兩斷，卻被外界批評騷身材、不穿內衣、甚至露出內褲是「脫軌行為」，亦是我行我素的表現。她雖然表示自己以前的清純形象只是一種「設定」，而非自己真實的樣貌，不過網民多年來依然不斷地對雪莉的所有行為指指點點，甚至攻擊她、羞辱她。

雪莉經常被外界批評行為「脫軌」。（網上圖片）

雪莉今年6月推出的單曲《Goblin》講述多重人格障礙患者（Dissociative disorder）的故事，她在MV中的一段獨白就好像描述自己的心路歷程：「她們在某一天突然出現了，就好像是煙霧般的記憶，是因為壓力嗎？還是...我不太清楚，有時候我會想，『她們』就是『我』嗎？那麼我究竟是誰？我做錯什麼了嗎？想就這樣結束...會有這樣的想法。『結束』？這個嘛，怎樣去結束，各自都會有不一樣的想法吧？」

雪莉的單曲《Goblin》疑似透露自己的心境。（SM entertainment）

她在MV結束前，提起對於消失的想法：「我能理解她，她好像只是想打個招呼而已，她們好像全部都消失了。全部都消失，是不是會更加好呢？」歌詞中亦有提到「請摸摸我的頭」、「隱藏在我房間的所有事物，你覺得有什麼問題嗎？」、「所有碎片全都向我襲來」，網民表示如今再度翻看，終於明白她的意思了。

雪莉在MV提起對於消失的想法。（《Goblin》影片截圖）

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另外，雪莉於2017年起開設一個專門分享畫作的Instagram，看到她充滿藝術細胞的一面。初期她分享了六幅穿着不同款式內褲的自己，之後她的畫作越來越多元化，包括自畫像、幾何圖形、人像、花朵、石頭，甚至乎一些抽象風格的藝術。大部分的畫作她都沒有用文字去解釋，不過這23幅畫似乎都代表着她的故事，只有她自己才能明白畫作背後的真正意思。

（Instagram：@be_my_panties）