【Sulli雪莉逝世】出道前合宿情同姊妹　太妍回歸預告延期推出

韓國神檯級女團少女時代隊長太妍（태연），原定於本月22日推出第二張個人正規專輯《Purpose》，由於受到前f(x)成員Sulli雪莉（설리）死訊影響，最終由公司代為宣布，延後本於今天（15日）推出回歸預告，並沒有詳細交待其他回歸時間是否受影響。前陣子太妍才公開正接受憂鬱症的治療，如今與她情同姊妹的雪莉突然離世，不禁讓樂迷十分擔心，大批留言說：「專輯延期推出都沒有關係，沒有甚麼比太妍的健康更重要！」

SM在少女時代的官方Twitter出文宣布，太妍原定今天推出的回歸預告會延後發布。（Twitter截圖）

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太妍與雪莉情同姊妹，二人識於微時，雪莉在小學四年級隻身前往首爾，從此展開練習生生涯，隔年便開始住宿生活，直至太妍、Tiffany以少女時代身份出道前也一直同住。兩人出道後各自忙碌，太妍亦一直視雪莉為最疼愛的妹妹；雪莉退出f(x)後，因為個人Instagram的貼文而持續鬧出沸沸揚揚的爭議，即使如此，太妍也一直掂記着這個小妹妹。

太妍早前出席《真理商店》，與雪莉合照。（雪莉Instagram圖）

在去年雪莉主演的綜藝節目《真理商店》（진리상점）中，太妍排開滿滿行程，特地抽空秘密現身節目，為雪莉的重新出發應援。太妍在節目透露這是時隔三年的相聚，因二人的宅女性格，平日很難約見面，但一直了解彼此的狀況。而雪莉看見太妍後，驚訝後便熱淚盈眶，感動的說：「托姐姐的福，突然找到了活力。」節目最後，太妍亦向雪莉送上祝福：「希望不管做甚麼，都充滿個性，按照你想做的，走你的路，姐姐會為你應援的，加油！」