【解決師】「熊仔頭」女神林映蔚首次拍劇演學生妹：想反串做男仔

台慶劇《解決師》集合強勁演員陣容，除了有兩位視帝、視后級人馬王浩信同唐詩詠之外，劇中一班飾演中學生的演員亦相當搶鏡。在首集最後出場的林映蔚（阿Bie），飾演其中一位學生妹沈琪，一出場就吸引不少人關注！

在首集最後出現一班飾演中學生的演員，當中林映蔚（右二）成功搶鏡！（電視截圖）

如果有留意YouTube頻道「熊仔頭」的網友，相信都會認出這位「熊仔頭」女神阿Bie。（IG@bie_l）

如果有留意YouTube頻道「熊仔頭」的網友，相信都會認出這位「熊仔頭」女神。在拍攝《解決師》前，阿Bie以拍攝廣告、網上短片為主，所以今次是她首次跳出網上平台，演出電視劇。她在接受《香港01》訪問時，就笑言今次機會難得：「因為今次劇組想創新啲、特別啲，搵啲新面孔，所以就搵咗我去Casting。最初我剩係知自己演學生妹，但去到先知試邊場戲，所以我都好緊張，但好Surprise好開心。第一次拍劇就可以同王浩信、唐詩詠兩位視帝視后合作，學到好多嘢。同我之前Online嘅工作好唔同，拍劇製作大啲、時間長啲。」

今次是阿Bie首次拍電視劇，穿起校服的她，演出學生妹毫無違和感！（IG@bie_l）

阿Bie透露有好多場戲都同王浩信及唐詩詠同場，她更表示在兩位視帝視后身上學到好多。（IG@bie_l）

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現年26歲的阿Bie，大學主修新聞及傳播系。外貌甜美的她早在大學時期已經有接Freelance拍攝工作，之後在朋友介紹下進入地產界：「畢業後我有一年時間都係接Freelance，做地產代理算係我第一份Full-time job。嗰陣諗住咩都試下，由17年中做到19年中，都做咗兩年。（係咪好好搵？）因人而異啦，我最多一單係有6位數佣，可能好多人對呢行有迷思，但其實都唔易做。」

阿Bie外形甜美，深受粉絲喜愛！（IG@bie_l）

阿Bie曾做過兩年地產代理，最多一單賺到6位數佣金。（IG@bie_l）

不過阿Bie在今年年中就放棄做地產代理，選擇追尋演員夢想：「兩樣都需要長時間工作，好難兼顧，但我真係好鍾意演戲，所以喺錢同興趣之間我就揀咗興趣。」由地產代理到「熊仔頭」女神，再到如今拍電視劇，阿Bie就話一切都是機緣巧合。對於今次處女拍劇就吸引不少人討論，她亦表示很開心：「我以前曝光都係網上為主，今次劇集出街後好多人都話睇到唔一樣嘅我，戥我開心。算係開拓咗一個新方向，電視劇發揮空間都大。雖然Platform（平台）唔同，始終Online Free啲，但拍劇對我嚟講係個挑戰，之後有機會我都想再拍，試下反串做男仔、做奸角。」

阿Bie想挑戰做奸角！（IG@bie_l）

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