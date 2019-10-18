【解決師】李天翔演黑社會人士入型入格　網民激讚型過王浩信

TVB台慶劇《解決師》集合強勁演員班底包括王浩信、唐詩詠、陳敏之、張頴康、馮盈盈等，在播出前已經備受期待。除了兩位視帝、視后王浩信同唐詩詠之外，劇中飾演黑社會社團進興第二把交椅太子的李天翔，演繹出亦正亦邪的感覺，成功吸引不少人關注！

《解決師》是李天翔在TVB的告別作。（劇照）

李天翔在今年5月決定同TVB結束23年的賓主關係，正式離巢，所以《解決師》是他在TVB的告別作。他在劇中飾演進興龍頭蔣滔（羅樂林飾）的兒子，同時是Jovy（唐詩詠飾）的哥哥。李天翔在劇中幫蔣滔打理社團同滔天集團，經常西裝骨骨出場，不少網民都大讚他有演技、有台型，好有氣場，更直指他比男主角王浩信更型！

羅樂林與李天翔在劇中飾演兩父子，合力打理進興社團。（劇照）

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現年43歲的李天翔1995年考入TVB藝員訓練班正式開始藝員生涯，入行後主持過兒童節目《閃電傳真機》和《至Net小人類》，當中以教授常見錯別字的「認字特警」深受小朋友喜愛。離開兒童台後，他被安排入戲劇組，演過不少角色，但就以反派角色包括強姦犯、變態殺手等而為人熟識，他出眾的演技加上凌厲眼神，成功令觀眾留下深刻印象，更被網民封為大台「御用強姦犯」。今次他在《解決師》中擔任第三男主角，戲份不少，再次掀起網民熱烈討論！

李天翔經常在劇中做反派。（IG@litincheung）

他更經常飾演強姦犯，好兇狠！（電視截圖）