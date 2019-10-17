【解決師】同《點解阿Sir係阿Sir》勁似　主角設定、情節全部一樣

由王浩信、唐詩詠主演的台慶劇《解決師》集合警匪和犯罪元素，不過就以校園為背景，講述了由王浩信及唐詩詠所飾演的老師，同一班學生的故事。劇集播出後，不少觀眾都回想起2011年的劇集《點解阿Sir係阿Sir》，認為兩者的劇情設定同班底都有不少相似之處，唔知大家鍾意邊套多啲呢？

台慶劇《解決師》是一套警匪劇，但就以校園為背景。（劇照）

2011年的劇集《點解阿Sir係阿Sir》同樣都是校園故事，當中加入了警察臥底元素。（電視截圖）

結合黑幫校園元素

《解決師》講述澳洲華人黑幫「解決師」K（王浩信飾）因為逃避追殺，到香港成為中學體育老師O Sir，展開第二人生。O Sir與唐詩詠飾演的Jovy日久生情，但Jovy實為黑幫龍頭蔣滔（羅樂林飾）的千金。O Sir同Jovy不止是中學老師，同時也有黑幫背景。而在《點》中，就講述了身為警察的羅Sir（陳豪飾）以臥底身份潛入校園做老師查案的故事，羅Sir為了搜集黑幫龍頭倪鋒（曾偉權飾）的犯罪證據而接近倪鋒的姨仔Miss Koo（鍾嘉欣飾），兩套劇都結合了黑幫與校園的元素。

O Sir（王浩信飾）原本是澳洲華人黑幫「解決師」K，逃到香港後成為中學體育老師，同黑幫龍頭千金Jovy（唐詩詠飾）發展感情。（電視截圖）

在《點》中身為警察的羅Sir（陳豪飾）以臥底身份潛入校園做老師查案，為了搜集黑幫龍頭倪鋒（曾偉權飾）的犯罪證據而接近倪鋒的姨仔Miss Koo（鍾嘉欣飾）。（電視截圖）

學校背景相似

在《解》中出現的中學「樂濟會范根紀念中學」原本是一間Band 3的學校，之後才提升至Band 2。一班學生經常「撩事鬥非」，王浩信同唐詩詠飾演的O Sir同Miss Chan為了教好一班學生費盡心思，O Sir更組織了欖球隊，一班學生因為球隊而團結起來。而在《點》中的中學「齊齊哈爾同鄉會林天光紀念中學」也是一間Band 3的學校，在大結局升至Band 2。學校同樣有一班「問題學生」，不過就因為學校的保齡球隊齊齊努力，最後成功升讀大學學位。

丁子朗、容天佑、焦浩軒、姚宏遠在《解決師》中飾演學生。（劇照）

羅鈞滿、樂瞳、黃得生、朱敏瀚在《點》中組成「Killer-4」。（電視截圖）

+ 11 + 10 + 9

進興社團

由羅樂林飾演的蔣滔在《解》中是黑社會社團「進興」的龍頭大佬，而李天翔就飾演他的兒子太子，是進興的第二把交椅。而在《點》中提及的黑社會社團同樣都叫「進興」，不過龍頭大佬就是由曾偉權飾演的倪鋒，而羅樂林就飾演黑社會社團「東昇」前頭目蔣洪，另一巧合之處就是李天翔同樣飾演進興的第二把交椅！

《解》中出現的黑社會社團叫進興。（電視截圖）

李天翔在《點》中飾演進興的第二把交椅！（電視截圖）

幕前幕後班底

《解》同《點》的幕後班底都包括了劉家豪、梁敏華、陳志江，所以兩套劇的風格相似也不出奇，劇集重複用同一演員也是很平常的事。除了羅樂林同李天翔在兩套劇中都是黑道之人外，劇中不少演員都有重叠，演員陣容相當似！

羅樂林在《點》中飾演黑社會社團「東昇」前頭目蔣洪。（電視截圖）

點擊下圖睇《解決師》同《點解阿Sir係阿Sir》有邊個演員重疊：

+ 16 + 15 + 14

再創高收視紀錄？

《點》當年以雙生雙旦（陳豪、吳卓羲、楊怡、鍾嘉欣）參演為賣點，四位主演的感情線備受關注。劇中由陳豪飾演的羅Sir，因為執行任務而假意追求Miss Koo（鍾嘉欣飾），但最後結局同Miss Ho（楊怡飾）才是一對，而Miss Koo就同客串演出的單親爸爸Jack（馬國明飾）一起，不少觀眾都對大結局不滿，直斥羅Sir是賤男，引起極大迴響，最高收視更達38點！而《解》與《點》橋段如此相似，加上有視帝、視后、黃金製作班底，絕對有望承接《點》的好成績，再創收視佳績！

由鍾嘉欣飾演的Miss Koo被羅Sir（陳豪飾）利用，及後分手，呢場喊戲睇到大家好心痛。（電視截圖）