【Sulli雪莉逝世】政府擬推「雪莉法」禁惡評　網民要求加重刑責

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉本月14日被發現倒斃於京畿道城南市寓所，終年25歲。雪莉生前飽受韓國網民惡意評論攻擊，令她患上嚴重抑鬱症，所以雪莉的離世令民眾關注惡評問題，引入網絡實名制和限制惡評的呼聲亦越來越高。今日（16/10）韓國傳媒「World Today」報道，當地政府有望推進禁止惡意評論法例，並將該法例命名為「雪莉法」。

雪莉的離世令民眾關注惡評問題。（IG/@jelly_jilli）

「雪莉法」發起儀式將於12月初舉行，時間相當於雪莉的「尾七」，屆時將會有9名國會議員，聯同No.1演藝人足球隊、韓國演藝信息工會等過百個團體，還有曾受惡意評論攻擊的200多名演藝人和工作人員參與。有韓國網民認為，法案要列明惡意評論的定義，並加強處罰力度，例如加重罰款，才能加強阻嚇作用。亦有人認為，要等到雪莉離世才著手處理惡評問題實在是為時已晚。

韓國政府有望推進禁止惡意評論法例，並將該法例命名為「雪莉法」。（IG/@jelly_jilli）

不少韓國網民認為，「雪莉法」必須要加重刑責。（Theqoo截圖）

「雪莉法」不是首個以藝人命名法案，2008年，網上謠傳著名女演員崔真實向好友安在煥借高利貸，對方無法負荷巨大財政壓力，導致對方選擇於座駕燒炭自殺身亡，令崔真實飽受網民攻擊，加上早年經歷被前夫家暴和離婚，導致患上抑鬱症，最終，崔真實同年10月2日在家中上吊身亡，終年39歲。

2008年，崔真實受謠言和抑鬱症困擾，10月2日在家中上吊身亡，終年39歲。（視覺中國）

為防止散播惡意和未經證實的謠言，韓國政府同年11月起執行俗稱「崔真實法」的《信息通信網法施行令修正案》，擁有10萬用戶以上的網站，網上留言時需實名登記，如有人認為有網上留言導致損失，並向網站提出請求，網絡運營商須於24小時內作出行動。不過，崔真實家人曾明言不希望法案命名為「崔真實法」，所以「崔真實法」最終沒有成為法案官方名稱。

韓國政府一度將《信息通信網法施行令修正案》命名為「崔真實法」，不過後來遵從家屬意願，沒有以崔真實名義立法。（視覺中國）

隨着雪莉離世，政府對惡意評論規管不足問題亦再度浮面，至於「雪莉法」能否順利通過，又能否改善問題，就要拭目以待。

「雪莉法」能否順利通過，又能否改善問題，就要繼續關注。（IG/@jelly_jilli）

重溫雪莉舊照