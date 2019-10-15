19歲女子組合gu9udan成員美娜，她日前在節目中分享當時極端減肥法，靠飲梳打水成功減掉8kg（約17.6磅）。究竟飲梳打水減肥有冇用？家營營養中心營養師黎欣琦（SaSa）為大家解開迷思。

gu9udan美娜曾經以極端減肥法瘦下來！（IG@gu9udan）

美娜早前出演《德魯納酒店》宥娜一角，憑藉甜美外貌在韓國頗具人氣。美娜於2016年參加選秀節目《PRODUCE 101》入選期間限定團體I.O.I出道，當時的她是肥妹仔一名，後來靠飲梳打水極速瘦下來。梳打水減肥法曾經在韓國和日本盛行，SaSa指梳打水屬於零熱量和零糖分的飲品，飲用後不會攝取額外的熱量，加上梳打水內的氣體會令人有飽肚感，在減肥期間有助減低食慾來輔助減重，是餐與餐之間代替有糖飲品或零食的好選擇。

美娜當年參加選秀節目《PRODUCE 101》是肥妹仔一名。（Naver）

雖然梳打水對於減肥有一定輔助，但Sasa表示如果單靠飲用梳打水來代替正餐，是一種極端的絕食減肥方式。美娜當時在12、13日內只飲梳打水和檸檬水，攝取營養不足，導致坐低起身會見頭暈，Sasa指：「身體無法攝取到能量和營養，只有水的攝取，身體便會日漸消瘦，但同時身體的機能會受損。長期可能導致心臟及肝衰竭。」初期，身體攝取不足碳水化合物，便會產生疲倦、精神不集中或暴躁的情緒，期後會出現出現頭暈、四肢乏力等低血糖徵狀。身體會先消耗肌肉來提供能量，使新陳代謝變慢。短期來說雖能減少脂肪和體重，但當回復正常飲食便會很快反彈。

黎欣琦 (SaSa) - 認可營養師(香港營養師學會) 「家營營養中心」營養師，食品研究及營養健康科學學士 (澳洲迪肯大學)，對天然食材特別有心得，同時亦擔任營養烹飪班導師。 而美娜當時只有16,7歲，Sasa指對於發育時期的少女而言，體脂下降速度過快，會影響女性荷爾蒙的正常分泌，而引致月經失調或停止，同時伴隨貧血、脫髮等問題。