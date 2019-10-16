MBC爆《PRODUCE X 101》4大造馬陰招　製作公司CJ ENM：唔關我事

韓國Mnet人氣選秀真人騷《PRODUCE 101》系列和《偶像學校》造馬風波越演越烈，昨晚（15/10）MBC時事節目《PD手册》訪問《PRODUCE 101》系列和《偶像學校》的參賽者和工作人員，了解背後種種行徑，而本文會闡述《PRODUCE X 101》4大操控賽果陰招。

《PRODUCE X 101》爆出造馬風波，連帶出道男團X1也名聲受損。（Twitter/@x1official101）

MBC時事節目《PD手册》以「CJ與假選秀為題」，拆解《PRODUCE X 101》操控賽果黑幕。（《PD手册》畫面）

《PRODUCE X 101》出道男團X1有咩人？

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「搬龍門」改主題曲Center

《PD手册》指出，《PRODUCE 101》系列節目組從不同方面操控賽果。有《PRODUCE X 101》參賽者爆料，指《PRODUCE X 101》主題曲《_JIMA》的中心成員（Center）本由練習生投票決定，惟選出A某中心成員人選後，節目組卻改由國民製作人（《PRODUCE 101》觀眾）和練習生一同投票決定人選。該名爆料人又指，練習生認為有大批粉絲的B某會獲選，但最終卻由孫東杓勝出，跌破眾人眼鏡，而A某本人更是無法接受。韓國網民推斷，A某和B某分別是金施勳和金宇碩。

《PRODUCE X 101》參賽者爆料，指《PRODUCE X 101》主題曲《_JIMA》的中心成員（Center）本由練習生投票決定，但選出A某中心成員人選後，節目組卻改由國民製作人（《PRODUCE 101》觀眾）和練習生一同投票決定人選。（《PD手册》畫面）

網民推測練習生互選環節目，金施勳獲選為Center。（《PRODUCE X 101》相片）

練習生推測，金宇碩理應在投票選Center環節佔優勢，但金宇碩最終沒有獲選。（Viu《K1頭條》提供）

《_JIMA》的中心成員最終由孫東杓擔任，孫東杓其後成功躋身出道男團。（《PRODUCE X 101》相片）

利用練習生曝光率操控賽果

除了主題曲中心成員外，節目組亦透過練習生曝光率影響最終比賽結果。仁荷大學研究隊聯同市民代表一同分析《PRODUCE X 101》練習生曝光率，發現在第一至第五集，第一輪淘汰的39名練習生平均演出時間僅得16秒，有8位練習生有效曝光時間更近乎0秒，而最終出道的11名練習生，平均演出時間卻是2分4秒。《PRODUCE X 101》工作人員透露，上司要求攝影師集中拍攝指定練習生，又指示後期人員增加或減少某些練習生的曝光畫面，從而操控最終結果。有練習生曾與節目組理論，希望在漫長練習過後，節目組能提供充足時間休息，最終節目播出時，該名練習生毫無曝光率可言。

仁荷大學研究隊聯同市民代表一同分析《PRODUCE X 101》練習生曝光率，發現在第一至第五集，第一輪淘汰的39名練習生平均演出時間僅得16秒，而出道組11名練習生平均演出時間卻是2分4 秒。（《PD手册》畫面）

女導演說了算 沒公證人員監控賽果

《PRODUCE X 101》當初之所以爆出造馬風波，是因為決賽當晚部分練習生票差一模一樣，引起民眾質疑。《PD手册》從《PRODUCE X 101》工作人員口中得知，雖然《PRODUCE X 101》投票量數以千萬計，但由此至終只安排一名女導演處理投票數據，亦沒有人擔任公證。據工作人員指出，該名女導演自《PRODUCE 48》起擔任投票數據管理，平日獨處一室處理數據，每次排名發表都沒有出現於控制室，反而身處其他地方，計算好結果以後，再發送給控制室工作人員，並被要求刪除有關相片。《PRODUCE X 101》爆出造馬風波後，該名女導演已經失去聯絡。

雖然《PRODUCE X 101》投票量數以千萬計，但由此至終只安排一名女導演處理投票數據，亦沒有人擔任公證。（《PD手册》畫面）

女導演每次排名發表都沒有出現於控制室，反而身處其他地方，計算好結果以後，再發送給控制室工作人員。（《PD手册》畫面）

疑與娛樂公司內定出道人選

《PRODUCE X 101》最受人質疑的是偏坦部分經紀公司，又有可能《PD手册》指出，有Starship娛樂練習生事先知道競賽曲目，形容「像考試前知道題目一樣」，又有Starship娛樂練習生在節目後期曝光率大增，最後成功出道；此外，有進入決賽的Woollim娛樂練習生被公司理事通知，Woollim娛樂只得一個出道席位，而那位練習生將無法出道；《PD手册》更爆出，MBK娛樂在《PRODUCE 101》第一季出道組佔一席位，但MBK娛樂卻怒斥節目組沒有按約定提供兩個出道席位，《PRODUCE X 101》內定出道人選的疑團在節目播出後更是甚囂塵上。

《PD手册》指出，有Starship娛樂練習生事先知道競賽曲目，形容「像考試前知道題目一樣」。圖為Starship娛樂的宋亨俊。（Twitter/@x1official101）

有Woollim娛樂練習生直言，受公司理事通知自己將不能出道，因而明白節目內定出道人選。（《PD手册》畫面）

MBK娛樂在《PRODUCE 101》第一季出道組佔一席位，但MBK娛樂卻怒斥節目組沒有按約定提供兩個出道席位，圖為第一季出道的MBK娛樂練習生鄭彩娟。（IG/@j_chaeyeoni）

《PD手册》向Starship娛樂、Woollim娛樂和MBK娛樂查詢，Starship娛樂和MBK娛樂稱現正接受警方調查，不方便提供資料，而Woollim娛樂則否認曾向練習生透露內定出道席位，至於《PRODUCE X 101》製作公司CJ ENM表示，一切操控賽果行動皆是工作人員自發行為，暗示《PD手册》種種指控均與CJ ENM無關。