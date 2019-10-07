《偶像學校》李海印爆參賽者沒參加海選　有fromis_9成員不願出道

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE X 101》造馬風波從7月決賽至今仍然持續，連帶Mnet另一個選秀節目《偶像學校》也被指有內定嫌疑。早前疑似《偶像學校》參賽者之一李海印的父親在網上發文，大爆愛女參加《偶像學校》前，被Mnet母公司CJ ENM要求簽經紀合約，以保證出道名額，但李海印卻在比賽中大熱倒灶，而且被CJ ENM冷待和拖延出道，最終李海印在今年夏天離開公司。今日（7/10）凌晨，李海印透過Instagram爆出《偶像學校》更多內幕。

《PRODUCE 101》系列和《偶像學校》參賽者李海仁的父親被指在網上發文，大爆遭CJ ENM冷待，引起韓國網民嘩然。（IG/@s2onlyone1）

李海印爸爸爆咗乜嘢料？

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李海印：不清楚是否有內定

李海印2016年參加《PRODUCE 101》，雖然未能成功出道，仍獲得不少韓國網民關注，因此翌年參加《偶像學校》時被視為頂頭大熱，惟最終以第11名淘汰，未能以9人女團fromis_9成員身份出道，因此被懷疑內定出道成員。李海印在Instagram指出，即使有參賽者事前與CJ ENM簽約，亦不能被視為內定人選，因為部分參賽者簽約仍未能在節目中勝出，但有參賽者未有簽約，卻在比賽中勝出。她又表示，雖然不清楚是否有內定人選，但肯定41名參賽者不是從《偶像學校》3000人海選中脫穎而出。

李海印今日凌晨透過Instagram發布兩篇長文，爆出《偶像學校》更多內幕。（IG/@s2onlyone1）

李海印另一個重要的理據，是指於《偶像學校》決賽前一晚，目擊節目組工作人員游說某位不想出道的參賽者出道，由於出道名單取決於投票結果，所以李海印已經覺得事有蹺蹊，並預想自己會被淘汰。決賽舉行翌日，李海印向公司提出解約，並想知道造馬爭議事相，但CJ ENM卻稱：「你現在（因造馬爭議）登上實時搜尋榜，你才是勝利者。」此後李海印除了獲安排零星工作之外，一直被公司冷待。

李海印又指出，部分fromis_9成員參加《偶像學校》前，已和CJ ENM簽約，有成員更不想出道，節目組在決賽前一晚安撫該名成員。（視覺中國）

fromis_9成員有邊幾位？

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拍攝近半年沒演出費 偷吃冷飯菜汁充飢

此外李海印又形容「拍攝（《偶像學校》）時沒有人權可言」，拍攝5個月以來沒有收到演出費之餘，也不能離開拍攝場地半步，手機亦被沒收，吃飯時間以外均不能進食，即使拍攝場地有商店，參賽者亦不能光顧，甚至要等到節目組叫外賣時，參賽者要偷工作人員剩下的食物充飢。有不少參賽者未成年，惟節目組經常超時拍攝，未有在法例指定時間讓這班參賽者收工。李海印一連串爆料，讓韓國網民既驚訝又心痛。

李海印又形容「拍攝時沒有人權可言」，參賽者吃飯時間外沒有任何時間可以吃東西，要偷工作人員剩下的食物充飢。（《偶像學校》官網）

《偶像學校》第二集，節目組安排豐富美食，讓參賽者大快朵頤，又不限制食量，令觀眾以為參賽者衣食無憂，但李海印稱吃飯時間以外，參賽者均不能進食，甚至要偷工作人員剩菜充飢。（《偶像學校》畫面）

點撃睇李海印大爆《偶像學校》黑幕