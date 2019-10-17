【TheEllenShow】查理絲花朗被迫「揀」男友　畢彼特都要輸畀佢？

由查理絲花朗（Charlize Theron）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的電影《Bombshell》將於年底上映，日前三人作客名嘴Ellen DeGeneres節目《The Ellen Show》，為電影宣傳造勢，期間還為唯一單身的花朗「介紹」男朋友，大放笑彈。

在這個名為「Who Would Charlize Rather」的遊戲中，Ellen獻上多位男星的照片，讓花朗二選一淘汰，直至最後一位勝出。首先亮相的是加拿大歌手Drake同The Weeknd，Ellen表示Drake似乎更符合花朗，不過花朗笑言自己並非Drake鍾意的類型，「對他來說我可能老了一點」，而在座的瑪歌羅比與妮歌潔曼都選擇The Weeknd。

首先對決的是Drake與The Weeknd。（視頻截圖）

因此，The Weeknd順利進入下一輪，與美國演員Milo Ventimiglia對比，妮歌潔曼坦言Milo為人非常好，不過Ellen稱自己並不知道Milo是否單身，引來花朗「投訴」：「我們應該從單身男性開始，這才是一個好的開端。」而在觀眾的呼聲，Milo順利留下來。

花朗「投訴」Ellen沒有搞清楚介紹的男性是否單身。（視頻截圖）

緊接The Weeknd上場的是與花朗同樣來自南非的喜劇演員Trevor Noah，花朗直言這是她的弟弟，實在有些尷尬，於是Ellen即刻換下Milo，令花朗大笑不已，妮歌潔曼與瑪格羅比也大讚這個遊戲有趣。

花朗與Trevor都來自南非。（視頻截圖）

代替Milo的是美國演員積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal），Ellen打趣地問到花朗：「他不是你弟弟吧？你們沒那麼熟吧？」花朗給予肯定答案，而Ellen再次發揮風趣本性，將Trevor換下，以Michael B. Jordan接替。

Ellen令花朗哭笑不得。（視頻截圖）

全場歡呼聲四起，花朗也大方講到：「他太棒了，我愛他。」Ellen也附和道「我認為無人可以超過MBJ。」之後取代Jake的便是Harry Styles，花朗驚叫到：「我可以做他的媽媽了。」妮歌潔曼則肯定地對她說：「我賭他喜歡年長的女人。」但當屏幕出現美國歌手Lenny Kravitz時，花朗大爆妮歌潔曼與其交往過，Ellen也驚訝不已，而妮歌潔曼直呼「這太尷尬了」，還不忘「威脅」旁邊的花朗：「你死定了。」

花朗大爆妮歌潔曼與Lenny Kravitz交往過。（Instagram@lennykravitz）

在這之後，花朗澄清了與畢彼特（Brad Pitt）的緋聞，她直言從來未曾與對方約會過，「我有一段自己都不知道的戀情。」最後花朗選擇了MBJ。

花朗澄清與畢彼特緋聞。（視頻截圖）

《Bombshell》聚焦發生在FOX新聞台的性騷擾事件，故事改編自已故FOX Nes創始人之一兼前CEO Roger Ailes在2016年的性騷擾醜聞，女主播Megyn Kelly（查理絲花朗飾）與Gretchen Carlson（妮歌潔曼飾）都遭到了Roger Ailes（John Lithgow飾）的騷擾。