【狂野時速9】查理絲花朗全新造型曝光　網民：完全唔認得係佢

《狂野時速》系列前後共推出8部電影，大受影迷喜愛，全球共累積高達50億美元的票房。今年新戲由「The Rock」狄維莊遜及積遜史達頓（Jason Statham）為主角的外傳作品《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw）同樣獲得不錯成績。 《狂野時速9》近日也有愈來愈多消息傳出，曾經在《狂野時速8》演出反派的查理絲花朗（Charlize Theron），就在網上公開最新造型，一頭超短髮跟從前截然不同，網民都大讚有驚喜！

查理絲花朗在上集故意親近「Dom」，當時的她還是一頭金髮。（《狂野時速8》劇照）

在2017年的《狂野時速8》中，奧斯卡影后查理絲花朗在戲中飾演靚爆反派「Cipher」，是一名頂尖網路恐怖份子。查理絲花朗頂着一頭金色長髮，親吻了「Dom」雲迪素，把對方迷得一陣陣。她又威脅「Dom」變節，與她合作進行計劃。最後，「Cipher」沒有得逞，計劃失敗後放下一句「我會再回來」就走了。

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一頭俐落超短髮勁有型！

查理絲花朗日前在IG，分享最新造型，把長髮全都剪短，剪了一個男仔頭，非常俐落清爽，再留言寫道：「她回來了。」再hashtag 《狂野時速9》。網民看到她的超新鮮造型，紛紛大讚「好有型！」、「期待Cipher回歸」，更大讚她新髮型有魅力，更有減齡效果。

除了這位反派角色「Cipher」將會再度回歸《狂野時速9》，飾演「Shaw」媽媽的海倫美雲（Helen Mirren），也會再度參演新一集。

《狂野時速9》今年6月底正式開拍，因為狄維莊遜及積遜史達頓自己另外拍了外傳，所以這次他們就不會有份演出《狂野時速9》，而雲迪素更找來WWE 摔角影星John Cena加盟，早前在網上貼出影片，John Cena一個眨眼，已經電暈不少粉絲。

海倫美雲（Helen Mirren）在戲中飾演「Shaw」的媽媽。（《狂野時速8》劇照）

早前，雲迪素在IG貼出一張與已故男星保羅獲加（Paul Walker）的弟弟Cody Walker到片場探班的畫面，更透露「有特別的事情發生」，讓外界猜測Cody是否將會加入新一集，網民又指Cody背影跟哥哥真的很相似，大家都很想念保羅獲加。