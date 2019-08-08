【憤怒鳥大電影2】神奇女俠、妮歌潔曼囡囡　重量級星二代齊獻聲

全球最Hit的手遊改編動畫《憤怒鳥大電影》終於回來了，續集《憤怒鳥大電影2》（Angry Birds 2）英文版除找來原班人馬Jason Sudeikis、Josh Gad與Peter Dinklage，再次回歸為明星紅鳥Red、身手敏捷的Chuck與傻傻更更卻超熱心的Mighty Eagle配音外，劇組更邀來了人氣急升的亞裔女星Awkwafina擔任豬豬島的可愛小智囊。

Sony影業也在今日加碼宣布，續集裡相當搶戲的可愛雀仔，分別是由神奇女俠姬嘉鐸（Gal Gadot）、奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）及奧斯卡最佳女配角的黑人女星Viola Davis的幾位囡囡擔任配音！令無論聲音到外型都極具話題的「星二代」雀仔搶盡主角風頭！

日前曝光的最新精彩片段中，由姬嘉鐸、妮歌潔曼及Viola Davis的女兒們特別獻聲的一班明星雀仔，不斷面對來自豬豬島的惡搞。觀眾在片中將可看到這些將大家萌得超治癒的雀仔，在今次回歸依然不改自己的調皮本性，在一次海邊的嘻笑玩鬧之中把自己細佬妹的雀仔蛋整唔見！就在雀仔與綠豬們在試圖化敵為友尋求休戰之際，這些可愛的雀仔們為了救回自己的細佬妹，意外踏上搞笑驚險的史詩之旅！

由Gal Gadot、Nicole Kidman及Viola Davis的女兒們特別獻聲的明星鳥寶寶們，不斷面對來自豬豬島的惡搞（《Angry Birds 2》劇照）

今次時隔三年的回歸將故事主旨放在由「豬對手變成豬隊友」。一手催生《憤怒鳥大電影》的幕後推手製片John Cohen早前受訪時便曾經表示，第1集為了讓全球Fans對改編自手機遊戲IP的動畫電影更有Feel，特登將故事着重於角色的描繪。但在全新回歸的續集之中，將讓大家看到全新的故事和笑點。當他談起這些一直以來互相睇唔順眼的綠豬同雀仔，必須要放下長年的猜疑與成見時笑道：「這就像《復仇者聯盟》對上了《銀河守護隊》，為了要維持地球的和平，這些豬跟雀仔不得不收起彼此的稜角，學習相互信任與合作才能生存！」

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