【Sulli雪莉逝世】今晨低調出殯　f(x)隊友趕赴靈堂致哀痛哭

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉於本月14日離世，終年25歲，雪莉家人以不公開形式舉殯。雪莉今日（17/10）早上低調出殯，雪莉的家屬、朋友、同事等均有到場送別雪莉，f(x)隊友Victoria宋茜、Amber、Luna和Krystal亦有到靈堂致哀，粉絲慨嘆五人f(x)竟以如此悲傷的方式「重聚」。

雪莉今日早上低調出殯，家屬、朋友、同事等均有送行。（視覺中國）

近年分別在內地和美國工作的宋茜和Amber得悉雪莉死訊後，立刻暫停手上工作，並於昨晚（16/10）抵達韓國。宋茜戴上太陽眼鏡和口罩，神情肅穆，步出金浦機場後，由工作人員帶領下步上座駕離開；而Amber則經仁川國際機場到達，穿上黑色衛衣和毛線帽的Amber同樣神情哀傷，不發一言便離開機場。

宋茜戴上太陽眼鏡和口罩，抵達韓國時神情肅穆，全程低頭不語。（Newsen）

穿上黑色衛衣和毛線帽的Amber同樣神情哀傷，由工作人員帶領下離開機場。（Newsen）

另一方面，身在韓國Luna和Krystal亦有到靈堂致哀，Luna受雪莉死訊打撃，以健康為由暫停音樂劇演出，而Krystal雖然未有公開表態，但據網民目撃Krystal與Luna在靈堂痛哭，而且哭得眼肚腫，該名網民又希望外界不要攻擊低調悼念雪莉的Krystal。五人時期f(x)最後一次公開演出為2014年7月13日在《人氣歌謠》宣傳《Red Light》，其後雪莉以受惡評謠言攻擊為由停工，並於翌年退出f(x)。

Luna受雪莉死訊打撃，以健康為由暫停音樂劇演出。（IG/@hermosavidaluna）

Krystal雖然未有公開表態，但據網民目撃Krystal與Luna在靈堂痛哭。（IG/@vousmevoyez）

五人f(x)從此成為絕響。（f(x)Facebook官方專頁）

回顧f(x)過往演出

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五人時期f(x)最後一次公開演出