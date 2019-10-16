【Sulli雪莉逝世】網傳宋茜憔悴現身機場　疑停工赴韓送別戰友

韓國女團f(x)前成員雪莉（Sulli）14日被經理人發現倒斃於京畿道城南市的寓所，25歲就為人生劃下了句點，令不少粉絲與好友非常痛心。而身為該團的隊長中國藉成員宋茜，因為對隊友的離世而沒有作出任何公開悼念，令她的微博被網友瘋狂留言辱罵。

事實上宋茜不公開發文不代表甚麼，就在今日（16/10）微博就流傳出一張照片，指她已停止了新劇拍攝，連夜從北京赴韓見雪莉最後一面。全程顯得疲憊哀傷，相信她比任何人都難過，事件引起廣大討論。

雪莉14日被發現倒斃於京畿道城南市的寓所中。（視覺中國）

據內地媒體報導其實當宋茜得知雪莉離世之後，並沒有作出發文悼念，實際上她是在上海忙於拍攝新劇。並且因為隊友的離世亦立即中斷了新劇拍攝，原本想從上海直飛韓國，卻因為簽證過期原因，她只好先返回北京辦證再火速飛韓國見雪莉最後一面。

宋茜神情顯得非常凝重。（娛樂撈飯微博圖片）

網上有空姐發文撐宋茜：網絡暴力好可怕！

從流傳出的照片中所見，宋茜身穿全黑衣服看上去整個狀態顯得好憔悴，而且她全程低著頭不發一語神情非常凝重，看得出她是非常難過的。而據網上一名自稱與宋茜同班機服務的空姐透露，表示她本人看上去很疲憊很難過，在下飛機的時候亦忘記帶走一個巨大禮盒，而且該空姐亦為她感到痛心：「有一堆鍵盤俠罵她，為什麼不為雪莉發微博，你怎麼知道別人不難過，這個世界好多人的心理真的好扭曲，網路暴力好可怕。」不少網友都認為應該給予她更多私人空間，讓她好好處理事情別再打擾她了。

據指宋茜中斷上海新戲拍攝，飛韓國見雪莉最後一面。（微博圖片）