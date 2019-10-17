【女兒們的戀愛2】郭碧婷直言唔Like肌肉男　向佐一句話超動心

因真人騷節目擦出愛火的向佐﹑郭碧婷夫婦，近來在綜藝節目《女兒們的戀愛》第二季中，小倆口去了意大利蜜月旅行。在最新一集節目中，他們二人就去了沙灘同陽光玩遊戲，沒想到郭碧婷只是講了一句「不喜歡太多肌肉」，向佐下便馬上向她許下承諾，這個舉動令不少網友大讚，認為他實在太寵妻了。

向佐﹑郭碧婷夫婦最近去了意大利蜜月旅行。（《女兒們的戀愛》微博圖片）

繼上一集二人來到意大利不和﹑冷戰到和好如初之後，在最新一集中他們就拋開過往不快的記憶繼續旅程。他們去到意大利著名的島嶼卡布里島大玩水上活動。在陽光普照之下他們就選擇玩划艇，整個畫面非常甜蜜。

夫妻二人玩划艇。（《女兒們的戀愛》截圖）

郭碧婷非常嫌棄肌肉男。（《女兒們的戀愛》截圖）

就在划艇完畢上岸之時，向佐眼見沙灘上出現不少身材壯碩的帥哥，郭碧婷亦好奇看一看，但她似乎目光帶點嫌棄說道：「我不喜歡這種的，太多肌肉了。我覺得有一點點小肚肚的男生好看。」沒想到她只是講了這一句說話，向佐就下意識地看一看自己的肚子，就默默向她道出了：「我會留小肚子的。」只是這一句說話就聽到不少網友非常動心，認為實在太甜入心坎了，同時覺得郭碧婷的喜好非常另類。

向佐似乎想放棄肌肉，留小肚子哄老婆開心喎。（《女兒們的戀愛》截圖）