【假設性無罪】真兇唔係梁漢文！　王敏奕設局復仇誤中副車

由王敏奕、梁漢文和張慧儀主演的ViuTV劇集《假設性無罪》正於99台熱播，今個星期更進入緊張刺激的結局篇！在這場以性騷擾為題材的「職場羅生門」中，新晉設計師阿慧（王敏奕飾）為了替因受性騷擾而自殺昏迷的好友Vivian（雷深如飾）找出罪魁禍首，不惜一切要到偶像YK（梁漢文飾）所在的公司工作並明查暗訪。之後，阿慧透過阿Ling（陳俞希飾）取得IT部同事司徒澤（張滿源飾）手上的偷拍影片，得知當日侵犯Vivian的真兇就是YK。

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阿慧設局報仇 YK身敗名裂

為了令YK得到惡果，阿慧便趁同事佈置鬼屋項目時，設局與YK獨處，並控告YK非禮自己。百辭莫辦的YK一時間頓失事業、家庭，走進人生谷底。可是，阿慧作為受害人，卻因為行為不檢點、引人犯罪，而受到眾人議論的怪責及冷嘲熱諷，甚至說她誣告，其中阿齊（強尼飾）便為YK出頭，但威脅林梓慧的說話卻於公眾群組被公開，搞到阿齊、YK等人統統被起底，而眾人則認定阿慧所為，對她更加不滿。

雖然YK幾近失去所有，但其上司Yvonne（張慧儀飾）卻是對YK不離不棄，仍然處處維護他。出力為YK洗脫嫌疑的Yvonne更查出起底資訊在阿慧和阿Ling同住的家中發布並考慮告發。不過，YK卻想給予阿慧最後機會，打算與她在公司當面對質。

梁漢文飾演的YK和王敏奕飾演的阿慧當面對質，真相亦漸漸浮面。（ViuTV《假設性無罪》畫面）

張慧儀飾演的Yvonne查出王敏奕飾演的阿慧是「起底」黑手。（ViuTV《假設性無罪》畫面）

真兇並非YK 真相尚待拆解

在當面對質的過程中，阿慧直認當日是設局陷害YK，更以YK當日侵犯Vivian的影片為證據質問對方，可是卻被立即指出影片經過後期修改，真兇另有其人！後來，他們發現侵犯Vivian的正是Norman（陳子豐飾），而Norman承認與Vivian曾有一段情，亦拍下了性愛影片，但對事後意外在網上流出一事並不知情，只知道電話曾讓司徒澤修理。

到底Vivian一案的始作俑者是誰？誰會故意放影片上網令Vivian受辱，逼她走上絕路？真相一層疊一層，想知道誰是真兇，就要留意《假設性無罪》結局篇！