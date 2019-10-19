【假設性無罪】羅沛琪首拍劇演梁漢文小三：做演員唔怕被定型！

ViuTV劇集《假設性無罪》劇情開始進入高潮，除了王敏奕與梁漢文之間的性侵羅生門事件愈來愈接近真相，梁漢文的婚外情亦已爆煲。ViuTV藝人羅沛琪（Pinky）飾演與閨密丈夫偷情的律師Shirley，首次拍劇就做具爭議性的小三角色，她亦為今次演出做足功課。

YK（梁漢文飾）與Shirley的婚外情終被正室Sum Sum（董敏莉飾）發現。（影片截圖）

Shirley是一名已婚律師，是好姊妹董敏莉老公的SP（Sex Partner），同時是他的心理輔導員，二人每次上完床之後就會傾心事，開解梁漢文在公事上或家庭上的各種煩惱，Shirley同一時間又會聽董敏莉傾訴，更會給予意見，遊走於這對夫妻之間，在她的眼中，自己是在幫二人希望改善他們的婚姻關係，是一個非一般的小三。Pinky 接受《香港01》訪問，坦言未收到劇本之前，以為自己只是扮演路人甲，「我以為得『吓』、『哦』、『你都係走罷啦』三句對白嗰啲，自問唔係典型靚女，要做都係做諧星啦，估唔到係做一個咁有話題性的情婦，好感激公司、監製、導演和編劇的賞識，畀一個咁有發揮嘅角色我。」

Pinky 出動私伙睡衣，本來有一幕性感露背鏡頭，不過可惜最後未有拍到。（ViuTV）

Pinky入行8年，一直以做主持為主，閒時有找朋友一齊拍MV，亦有演出過音樂劇。未有拍劇機會之前，Pinky一直都有進修演技訓練，「未知有沒有機會，但袋定一技傍身。」雖然她本身有接受過戲劇訓練，但為了將角色演得更好，不想第一次拍劇就狂NG要人等，Pinky豪花3萬找來戲劇導師Yem Yuen進行一對一訓練。她在劇中與梁漢文有親熱戲，為此找來同劇演員、飾演董敏莉曖昧對象的陳郁憲對戲，真係做足功課。

Pinky 在拍攝前找來董敏莉在劇中的曖昧對象陳郁憲對戲。（IG圖片／pinkylololol）

當Shirley當場被大婆董敏莉發現她就是老公梁漢文外面的女人「John」，在被揭穿的一刻，不少網民都表示這幕非常有張力，紛紛在ViuTV的專頁上留言「睇到心都離一離」。雖然 Shirley 認為自己真心為董敏莉和梁漢文好，但她出軌兼偷搭好友丈夫的行為始終不容於世，在現實中，Pinky的愛情觀亦與Shirley相反，「感情關係只能是一對一，如果發現到男方出軌，我不會啞忍，未至於會大吵大鬧，但會心平氣和去處理，深信一段關係有問題不是一方的問題，係雙方都有責任。」

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問到首次拍劇就演小三，怕不怕被定型？Pinky笑言：「我應該要開心先係，因為大家覺得做小三做得似，做演員都冇話怕唔怕被定型，因為即使下套劇再做小三，但每個角色嘅心路歷程同背景都唔一樣，所以演繹的方式都唔一樣。」

「呢行仲有太多嘢去Explore，保持一個正面態度，機會就會慢慢出現。」Pinky入行8年才有第一個拍劇機會，機會來得慢一點，謙卑地去學習，努力總會被看見，「人地覺得你唔好一定有原因，反而畀到動力自己去找出問題，做好佢。」

Pinky表示不怕被定型，證明自己演得成功。（IG圖片／pinkylololol）