韓國女團26歲成員爆公司CEO性騷擾　半夜闖宿舍按鐘迫交密碼

韓國娛樂圈多次爆出性醜聞，當中以張紫妍事件最為轟動。近日再有26歲的韓國女團成員大爆公司CEO性騷擾，強迫她們交出宿舍密碼，更威脅命令她退出組合，直言至今仍要接受心理治療但對方卻如常過生活。事件爆出後，迅速成為熱話，網民紛紛猜測爆料人的身份。

今年26歲的爆料者姓韓，為4人女團的成員，短暫活動3年後已退出組合。早前她向YTN電視台大爆，其前所屬公司的CEO曾對她有過性騷擾行為。韓女大爆代表曾在練習期間對她說：「你跳舞的模樣很像在進行性行為…」更邊笑着要求她再跳一次，當時令韓女害怕到手震。除此之外，代表更威脅她不能與男性交往等。接受訪問時，韓女更指代表曾於半夜按她們宿舍的門鐘並要求交出密碼，由於她拒絕，卻被該CEO以粗口交雜威脅：「這不是你們的宿舍，是公司的宿舍！」

26歲女團成員大爆代表，形容她跳舞的模樣像進行性行為。（YTN截圖）

韓國女團成員爆料逐格睇：

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韓女更向電視台公開當時與代表對質的錄音，她質問是否有對可以當你女兒的人說出性騷擾及不準交男友的話等，但對方卻毫無悔意，表示不會道歉外亦威脅韓女不能再當歌手。不過節目組事後接觸該代表時，他卻180度大反轉表示：「只是開玩笑的話，想道歉但無法聯絡她，並沒有意圖性及侮辱性。」由於爆料者沒有公開身份，因此有網民通過新聞猜測是唱Trot（韓國演歌）的女團，希望公司能夠受到應有的懲罰。

網民猜測爆料者疑似來自Trot的女團。（YTN截圖）

按圖睇Trot界女團：