YG前社長梁鉉錫被正式立案調查　警方已掌握涉嫌性招待證據

YG娛樂前社長梁鉉錫早前涉嫌進行性招待，而被警方以證人身份傳召，而他亦一直否認指控，只承認與中介人「鄭夫人」是認識的關係。昨日（17日）韓國傳媒報道，梁鉉錫因涉嫌進行性招待而被正式立案，將會以嫌疑人身份移交調查。

梁鉉錫面對多個月來的性招待指控，一直持否認態度，但早已卸下YG社長一職，被網民質疑「身有屎」。而他於上月26日，曾以證人身份到警局，接受了9小時的調查。直至昨日終於再有最新的調查進展，綜合多間韓國傳媒報道，警方表示在分析各項證供及資料後，將會對梁鉉錫進行立案，而他的身份亦將變成嫌疑人，並移交調查。據說警方已掌握梁鉉錫2014年的開支紀錄，發現當中疑似有進行性招待的交易，亦表示已有當時隨梁同行歐洲的女性承認性賣買的事實。

梁鉉錫17日因涉嫌進行性招待而被正式立案。（YG）

+ 3 + 2

早前關鍵人物鄭夫人在韓國MBC電視節目《Straight》上大爆，2014年在梁鉉錫牽線下，帶着十多名女性與馬來西亞商人Jho Low同遊歐洲，自己獲得約2億韓元的歐元作出差費外，亦有向每位女性分配一至二千萬韓元不等的酬勞。梁鉉錫當時曾向她表明警方不會深入調查，可是轉頭卻「割席」，才迫使鄭夫人上節目爆料。