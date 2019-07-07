MOMOLAND慘遭性騷擾仍渾然不知　男觀眾偶像面前做猥褻行為

韓國女團MOMOLAND早前（6月30日）到墨西哥舉行見面會，6位成員慧彬、Jane、娜允、珠伊、妸仁和Nancy使出渾身解數表演，她們亦非常享受演出。不過事後有粉絲投訴，當晚部分人用葡萄牙文性騷擾台上成員外，更有男觀眾當着偶像面前自瀆，成為了網上熱話。

MOMOLAND上月尾去到墨西哥開見面會，事後她們亦有上傳與粉絲的合照，表示非常滿意當天的演出，感謝粉絲的支持，同時6位成員也渡過了開心的晚上。可是有入場的粉絲，就在網上大爆當天現場部份觀眾的過分行為。根據現場粉絲的後記指，見面會進行期間有觀眾不斷向MOMOLAND成員用葡萄牙文進行性騷擾，除了說出嘔心的評論外，更大叫侮辱女性的字眼，可是台上的成員仍渾然不知。

MOMOLAND上月尾到墨西哥開見面會，卻遇上性騷擾事件。（FB/@MOMOLANDOfficial）

現場粉絲講到，公然自瀆的男觀眾已被警方拘捕，並在網上發起「RespectMomoland」的活動。（Twitter截圖）

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而更過分的是，有女粉絲分享當天有男觀眾在現場公然自瀆。該粉絲在Twitter上講到，公演期間沾上疑似是對方的分泌物，事件令人乍舌。幸好見面會結束後，該名公然自瀆的男觀眾已被警方拘捕，亦沒有發生後果更不堪設想的事情。一連串性騷擾事件公開後，在網絡上引來討論，有人評論只是一件常事，但竟有人講到發生不幸事件，只怪MOMOLAND在台上的穿着太性感。同樣是受害人的成員慘被批評，於是有粉絲在網上發起「RespectMomoland」的活動力保偶像。

MOMOLAND事後仍在網上多謝墨西哥粉絲，對性騷擾事件渾然不知。（IG/@momoland_official）