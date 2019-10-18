【解決師】楊證樺搖滾造型超搶鏡　杜燕歌連環爆粗竟然出得街？

台慶劇《解決師》集合警匪同校園元素，除了講述王浩信同唐詩詠兩位中學老師與一班學生的故事之外，圍繞着黑社會社團進興的故事都相當吸引。在昨晚（17日）播出的一集中，有幾場黑社會「講數」的戲份非常精彩，尤其是飾演天爺的杜燕歌同飾演喪昇的楊證樺十分搶鏡！

楊證樺在劇中飾演黑社會社團長昇龍頭喪昇，呢個Look好搶鏡！（電視截圖）

劇情講到天爺同猜萬（煒烈飾）進行毒品交易，但新興字頭「長昇」的喪昇突然「踩場」，不但搶走整批毒品，更毒打天爺的手下，而且相當心狠手辣！以一身搖滾造型現身的楊證樺，畫埋眼線、紋身，再加上耳釘，一出場就大力拍枱，夠霸氣！不少網民都大讚他好好戲，完美演繹出黑社會邪惡又兇狠的感覺！

楊證樺一身搖滾造型，畫埋眼線、紋身，再加上耳釘，夠霸氣！（電視截圖）

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而今集另一個焦點，就是飾演天爺的杜燕歌，竟然講咗兩次「佢老味」！天爺被喪昇搶走批貨後，咬牙切齒地講道：「最仆街就係個喪昇，佢老味呀！」之後天爺在被輝少（陳少邦飾）冤枉吞了整批貨時，他再次講道：「我舐你老味！」劇集播出後即時掀起網民熱烈討論，因為就大家所知，「你老味」算是一句廣東話粗口，雖然相比起其他粗口，這三個字已算是比較溫和，但在TVB劇集中竟然出現這句對白，已經令人相當驚訝！畢竟電視劇始終要考慮尺度問題，在劇集中講粗口，難免會被人質疑「教壞細路」，不過亦有人認為在不挑戰底線下爆少少粗，可以吸引一些年輕觀眾，貼地之餘亦讓人看得過癮。

天爺呢句「我舐你老味！」掀起網民熱烈討論！（電視截圖）