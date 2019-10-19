【出走澳洲】黃翠如洪永城終於承認　十幾年前已超越友誼

由黃翠如和洪永城（Tony）合作主持的無綫旅行節目《出走澳洲》上，二人在每一集的結尾都會回顧他們的工作點滴。在其中一集的結尾中，黃翠如就大爆Tony曾經向她借幾千元，更指自己並非唯一「受害者」，而Tony亦直認曾有一段時間向五、六位朋友各借幾千元度日，他在節目上說：「咁就唔洗咁密集式咁問同一個人借幾萬蚊呀嘛！當時要交租，要問朋友借錢先可以生活，但當然啦，之後我就努力工作，還返晒畀人。」

原來翠如同Tony嘅關係唔只係好朋友咁簡單！（劇照）

洪永城曾身兼三職

「我諗每個人都有呢個階段，需要朋友幫忙先可以渡過難關。」Tony接受《香港01》記者訪問時說：「嗰陣時係啱啱入行，但屋企狀態又唔係咁好，要諗方法去解決。嗰時我又要讀書，又問政府借錢，所以嗰時我仲有打兩份工，一份做雪糕店，所以嗰時我好肥，二嚟就係做sales，喺Giordano，要Keep住有收入先可以Keep住各方面。」Tony於2005加入有線電視，以輕鬆鬼馬的主持風格令觀眾對他印象深刻，2012年轉投無綫，《走過》系列令他的演藝事業更上一層樓。

除咗債主同債仔嘅關係之外，佢兩個仲有以下呢幾種關係：

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