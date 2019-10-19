楊冪繼續引發時尚災禍？　最新機場Look被網友批醜：顯得臃腫

被喻為「走在潮流尖端」的內地藝人楊冪，其穿衣打扮都非常時尚，往往都會引領潮流吸引廣大女性追隨，更因為時尚造型關係不時登上微博熱搜廣受討論。不過近來她不但在戲劇圈失去「收視女王」的地位之後，最近在時尚圈中接連引發災禍，不禁令人大吃一驚。

楊冪過去的打扮大獲好評。（視覺中國）

近日身穿淺藍色針織上衣，外搭Oversize黑色長外套以及高腰皮褲的她出現北京機場，並且戴上黑色棒球帽同口罩，手挽著白色手袋整體風格看上來非常冷酷有霸氣感。在幾乎全身黑色的打扮中，耳戴一對螢光綠圓形耳環，顯得有畫龍點睛的效果，非常有星味。不過大部分的網友就對她是次打扮非常失望，認為她選擇此外套同皮褲是遮住了自己的身材優點，反而顯得整個人又矮又肥，大家在微博紛紛留言：「穿都顯得臃腫」﹑「有點顯矮」﹑「看不懂這搭配」……第一次覺得她穿得不好看。當然亦有人是覺得此打扮是好看的，不過審美這回事都是見仁見智。

楊冪這一身打扮被批又矮又肥。（視覺中國）

事實上除了是次楊冪被批評造型失手之外，在日前她出席綜藝節目《中國達人秀》的宣傳活動時，剪了一頭空氣瀏海的髮型示人就被批評似村姑，甚至形容為「泰國人妖」。她的打扮接二連三遭受批評，不知道她本人有何感受呢？

最新髮型被批似人妖。（視覺中國）