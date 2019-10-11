【假設性無罪】王敏奕控訴被性侵　旁人冷言冷語成「二次傷害」?

Viu Tv最新原創劇集《假設性無罪》以「職場性騷擾」為題材。劇集開端，王敏奕便控訴上司梁漢文性侵自己。梁漢文卻矢口否認，堅持是對方誣蔑自己，兩人各執一詞，事件陷入「羅生門」的情況。

王敏奕正式起訴梁漢文性侵自己，明言受盡強權打壓，屢屢被勸息事寧人，她仍然不會放棄。有不少網民猜測，她如此窮追不捨的原因，全因自己好朋友細V（雷深如飾）曾經在公司受到性騷擾，最後因為不堪身邊同事的冷言冷語和欺凌而自殺不遂，變成植物人。因此，王敏奕決定深入公司調查，勢要為好友討回公道。

王敏奕在首集便控訴梁漢文性侵自己。（《假設性無罪》劇照）

性侵受害者心理關口：說還是不說？

劇集題材「貼地」，職場性騷擾也是社會上存在的議題。言語上同事、上司時常說黃色笑話，當你表現出一絲不悅，對方就以一句「唔係唔玩得下話？」讓你把不滿吞下肚；不時以「熟稔」為藉口被毛手毛腳。諸如此類的情節都在《假設性無罪》上演，老闆樓南光時不時搭王敏奕肩膀，公司要求女同事穿着性感見客。

現實中，如王敏奕般挺身而出控訴的人不多。（《假設性無罪》劇照）

即便如此，如劇中王敏奕般願意出面指證性侵者的人卻不多。前年，台灣作家林奕含自殺曾經轟動一時，年輕時被誘姦，也只能在小說《房思琪的初戀樂園》中影射自己受到性侵，最後更以死控訴。根據01港聞報道，風雨蘭在2000至2017年接獲2,332宗強姦案，最後報警的只有1,310宗，當中僅得156宗強姦案能成功入罪。而不少受害者選擇撤回報案，因為司法程序令受害者承受龐大的心理壓力。而且在職場權力關係下，受害人難免會被強權打壓，因而感到壓力所以不敢開口指證。

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開口以後：冷言冷語成二次傷害

即使如王敏奕般做足心理準備，挺身指證，有如此勇氣卻不一定被欣賞。劇中王敏奕報警之後，公司同事都對她議論紛紛，梁漢文平日是好好先生，不少人都直指她誣告梁漢文，直斥「佢咁進取，被人搞預咗啦。」、「佢平時同男人相處咁唔避忌......」 而在首集中有懷疑被性侵的片段在網上流出，網民留言就是「我識佢，佢好淫蕩」、「勞資糾紛」等等。

王敏奕為好友細V查明真相。（《假設性無罪》劇照）

當性侵者提出控訴，往往也會受到百般質疑。最常見就是以受害人過往行為，質疑她們的控訴的可信性，王敏奕在劇中與其中一個男同事十分投契，又因美貌深得老闆歡心，因此就被貼上「隨便」的標籤。而不少人會將女性身體視為「武器」，劇中王敏奕多次被指她想藉此事令梁漢文被炒，自己便有機會升職。更甚是，她們會擅自揣摩受害者的心境，說出「可能佢好享受」等不顧受害者感受的說話。旁人的冷嘲熱諷絕對會對受害者造成二次傷害，也會動搖她們發聲的決心。

社會上有無數個「細V」，沒有多少願意挺身而出，怪她們懦弱之外，不妨反思大眾對性侵受害者的態度。學懂不漠視旁人痛苦，簡單小孩也懂的道理，在這個世道，卻沒有多少人能做到。