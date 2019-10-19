【全民造星II】主持強尼明幫自己人勁不公？　網民批：全民造馬！

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》正在熱播，經過12集節目的洗禮，第一輪淘汰賽終於在周四（17日）結束，60強的參賽者亦隨之誕生。在最新一集節目，60進48的第二輪淘汰賽亦正式開鑼，這一輪比較公正的是由主持抽籤決定參賽者的演出次序，並非如第一輪般按編號順序，這對編號較後的參賽者而言相對較公平。可是一波未平，一波又起，這一次居然是造馬疑雲？

第二輪的賽制是由三位導師陳潔靈、Eric Kwok、火火根據參賽者表現，各自挑選16位隊員，48強由此誕生。導師對表演滿意會轉藍燈，以先到先得形式得到隊員，而獲得三盞紅燈的參賽者需進入復活區。

今季由火火、陳潔靈、Eric Kwok擔任星級導師鬥快「搶人」！

比賽進行得如火如荼，95號陳樂（Justin）與97號劉瑞祈（K）順利進入Miss Chan Chan（陳潔靈）組；15號莊駿源（Angus）進入火火組；75號葉鎮浩（Hottick）進入Eric Kwok組；而35號羅卓華（Will）與89號馮浩宸（Eric）則進入復活區。此時曾在第一輪比賽透露自己是Viu TV的助理編導（PA）的23號方震揚（Rain P）登場，他更是曾經直接隸屬監製花姐（黃慧君）的組別，近年跟着花姐拍攝《脫毒工程》、《花姐ERROR遊》、《全民造星》等節目。他自言不怕負評：「如果我因為做自己而俾人話，我覺得心甘命扺。」

去年同樣是ViuTV PA出身的參賽者Moley負評甚多，Rain P認為做自己無懼負評。（節目截圖）

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Rain P在第一輪比賽獲得四盞藍燈順利晉級，但他卻覺得自己表演得很差。第二輪比賽，他帶來歌曲《Loser》的唱歌及Rap，親自改編歌詞：「一個PA行前兩步會係咩命運」、「全民造星一唔同火花更無間，造星二，你我鬥志嘅火吹不散」、「即管笑我發夢，笑我癡人說夢」將個人經歷放進歌曲。但表演完畢後，Rain P獲得三盞紅燈，即需進入復活區，導師火火認為他歌詞中的熱力和憤怒無法「射」向觀眾。

Rain P的表演獲得三盞紅燈，原需進入復活區。（節目截圖）

主持人強尼質疑他表演失準，Rain P亦承認這個說法：「尋日（綵排）坐喺到（評判席）嘅係我跟嘅導演包導，可能嗰下撻着咗個感覺。」主持人強尼說：「我認為佢琴日嘅表現同今日（正式表演）都幾大距離，佢係其中一個我感覺到佢嘅渴求，臨尾有一刻我係毛管棟！」導師火火問：「如果我係一個八婆望住個好想買嘅袋，煩惱咗兩個鐘，你係我朋友會唔會叫我畀錢？」強尼認為Rain P在綵排時的表演告訴他，他很想要一樣東西，令火火決定「買下這個手袋」按下藍燈。

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花姐坦承自己也很想Rain P入圍：「但我覺得咁樣好似有啲唔公平，其實每個人都可以（從評判手上）𢯎（藍燈），其實個個都有火，Will（羅卓華）都好有火！」此舉亦同樣令一眾網民覺得節目有失公平，紛紛寫下留言：「ViuTV啲PA係咪有特權？」、「擺明唔公平」、「綵排好表演失準都係實力一種」、「全民造馬」；亦有觀眾質疑作為主持人的強尼有失公允：「強尼做埋評判」、「強尼做主持真係唔專業，有咩理由幫個參賽者𢯎燈？」；也有觀眾為進入復活區的Will（羅卓華）抱打不平。

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監製花姐周六（19日）隨即在個人IG回應「造馬」疑雲，她以「為何這個比賽不公平....」為題寫道：「全民造星是一個真人show...相信世界每一角落都會有不公平的事（而在人面前扮公平）這個節目就是要看一班年青人怎樣在真實的社會中求存。希望大家不要只當它是一個選秀節目。」亦有網民不同意她的觀點：「咁就唔好叫全民造星！當初又話要喺香港搵偶像！」