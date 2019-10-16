【全民造星II】被網民批評語刻薄　王貽興︰太友善節目會唔好睇

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》吸引到一大班粉絲收看，現時正進行第一輪的淘汰賽，96位參賽者使出渾身解數爭取入圍，最後會有60名名額進入下一輪比賽。不過節目除了是比賽外，同時也是真人騷，上季也成功令節目監製花姐出位，受到觀眾的喜受。第二季播出至今，除了參加者的表現外，另一處吸引大家注意的相信是一班評判的意見。

4個評判再加上MIRROR 5個單位，可以在參賽者的表演中途隨意按紅燈表示不喜歡該表演。（Instagram@ongyihing）

今季的評判分別是唱作歌手林二汶、電影導演兼編劇陳詠燊、電台DJ黃天頤、作家王貽興、以及去年經《全民造星》出道的團體MIRROR，比賽期間評判有權利對不喜歡的演出亮紅燈。參賽者表演完後，評判一般也會給不同的意見去改善。不過，網民就覺得他們給的意見去得太盡，甚至有點苛刻（mean），特別是王貽興的點評，有網民就更說︰「比（畀）評語者，洗唔洗咁刻薄」等等，似乎令他們有點不滿。

網民的意見。（網上截圖）

王貽興指錄影完後，也有收到好多參加者的短訊向他道謝，因為他們覺得所有寶貴意見對他們來說也是一個重視。（資料圖片）

既然王貽興的意見引起討論，又有noise，現在就看看他的5段令人印象深刻的評語吧！

19號的Boris（黃浚銘）是人氣Youtuber，更在「Eye Catching Idol選舉」中勝出，能直入60強，不過他的表演就未能吸引到評判們，王貽興更聽到扔筆，他說︰「我覺得佢係一個好charm好可愛嘅小朋友，但係唔適合入行，我頭先睇好似隔離台10年前兒歌頒獎典禮，好打冷震。」Boris本來也笑容滿面，不過就聽到評語就收起笑容，落台後更忍不住哭了出來。

Boris是「Eye Catching Idol選舉」的其中一位勝出者。（電視截圖）

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22號的魚旦（謝鎮山）是一個熱血的男生，對其他參加者來說，很有感染力。演出當天，他選擇的項目是唱歌和演戲歌曲《一晚長大》，當中蘊含了不少上一季《全民造星》的話題和元素，不過評判們似乎就不太喜歡，他得不到全紅的成績，王貽興說︰「你不如單純地﹑用心地做好一個表演，唔好搞埋晒一大堆立雜嘢，我都唔知你做乜！」更說︰「《全民造星》唔係幫你阿媽阿爸教仔嘅地方。」此時，MIRROR的隊長Lokman（楊樂文）覺得他批評得太狠。

魚旦的表演有好多元素。（電視截圖）

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59號的Zayden（彭家賢）給人的感覺比較傻氣，但是也「唱得兩嘴」，連MIRROR都讚他唱得好，他的表演是唱出《寵物》。最後他得到3盞藍燈，王貽興覺得他的演繹就欠缺個人風格，後來當林二汶問及為什麼他的自我介紹是︰「如果覺得我張相夠白痴就投票比（畀）我啦」，Zayden解釋自己是一個傻氣的人，此時王貽興就爆seed道︰「冇人有興趣理你私底下係咪戇X，係咪傻仔，你嘅事嚟嘅。你行出嚟嘅話，你似返粒星啊，如果唔係你真係X那星唔好過嚟啦唔該。」

Zayden得到的評價是沒有個人風格。（電視截圖）

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62號細John（姜卓文）是姜大衛的兒子，有著「星二代」的光環來參賽，他唱加rap出《In The End》。表演為他帶來3盞藍燈，王貽興就狠評︰「你仲着埋件Joker嘅牛件褸，但成事件又唔playful，又唔crazy又唔型。」

細John是「星二代」，相信也有不少壓力。（電視截圖）

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81號Lung Chan（陳勇龍）的外表四正，不過就才藝欠奉，卻就有發放搞笑的氣場，在他唱出表演歌曲《分分鐘需要你》時，令一班在場的參加者都看非常開心。不過他就同不時把歌詞變成「啦啦啦啦啦」，更叫其他參加者「大家一齊唱啦喂」令評判和主持強尼看完表演都覺得憤怒，王貽興更責備︰「如果你話你頭先做完嗰坺（音︰劈）嘢，你心虛嘅話，我都仲覺得你係一個人。你話你頭先做完嗰坺（音︰劈）嘢，你覺得好爽，你當表演係乜嘢？你當觀眾係乜嘢？」表演完，Lung都忍不住落淚。

對於Lung表演的部分，王貽興表示當時已經錄影到凌晨5﹑6點，錄了超過10個小時，對這個參賽者，王貽興的理解是他知道自己的表演「輸硬」，「所以佢就寧願將嗰寶貴分半鐘嘅機會變成咗圍威喂通宵唱K，好似飲醉酒咁，但係嗰個完全唔係一個表演，亦都係一個胡鬧同發洩，對於嗰時我哋所有人嚟講，覺得係一件非常之難睇同侮辱嘅事。」（電視截圖）

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對於網民有關的評價，王貽興以短訊回應《香港01》記者，他指他和其他評判一致認為上一季的評判並不太知道如何拿捏評語的尺度，所以相對「鬆手」，所以今次他們想嚴謹一點去對待每個用心表演的參加者。他又說︰「對於所謂盡唔盡，其實我哋都有保留，如果一個真人騷嚟講，所有嘢都係非常之有善﹑親切地將所有評語講出嚟嘅時候，第一節目效果唔好睇，第二對於參賽者嚟講，都唔能夠當頭棒喝畀到啲更好嘅意見佢嘅。」所以即使錄影當天嚴重超時十多小時，由早上10點錄到第二天早上8﹑9點，他們都希望認真地多給參加者意見去改善。

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