【多圖】陳意涵少女腿成熱搜　產後極速瘦身回到102磅

台灣女星陳意涵去年跟《16個夏天》的導演許富翔結婚後，今年誕下兒子小初，一家三口樂也融融。近日陳意涵夫妻拍攝內地真人騷《幸福三重奏2》，在幕前大晒恩愛，幸福放閃，但觀眾焦點卻放在陳意涵一雙美腿上，原來陳意涵生育後極速修身，只比起懷孕前重了1.5kg，而且在節目中見到她仿如少女的修長小腿，更一度成為熱搜，下文為大家揭開陳意涵纖體的秘訣。

陳意涵天生baby face，生完仔都仲係少女樣子。（陳意涵微博圖片）

陳意涵拍攝內地真人騷《幸福三重奏2》，但觀眾只留意到她的纖瘦少女腿。（陳意涵微博圖片）

內地真人騷《幸福三重奏2》，陳意涵跟導演丈夫許富翔，一起入住節目組安排的新居，直擊二人的夫妻生活，二人除了不時打情罵俏，大晒恩愛，又細心照顧寵物蟻，畫面溫馨美滿，甜蜜滿瀉。不過眼利的觀眾，很快已發現穿上熱褲的陳意涵，擁有一雙仿如少女的修長美腿，完全看不出她已為人母，而「陳意涵少女腿」一度成為熱搜，很多網民也想知道陳意涵纖瘦的秘密。

陳意涵節目中大晒少女腿：

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陳意涵未懷孕前體重45kg，而她今年生育，坐月後復出，體重只是上升到46.5kg(約102磅)，被封為最強孕婦，原來她產後保持少食多餐，多吃蔬菜水果增加飽肚感，而且戒掉白飯，以蒸山藥、馬鈴薯等代替，平日又會喝薑紅茶及紅豆水，當然不少得每日5km跑步，風雨不改，要瘦得健康，可以向陳意涵取經。

陳意涵高清靚相：