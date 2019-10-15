【2分之一強】世界婚禮潛規則　女士穿錯衣服好尷尬

一生人之中，或多或少都會出席婚禮飲宴，但世界各地都有自己的婚禮風俗，一不小心隨時會觸犯到別人的禁忌。台灣綜藝節目《2分之一強》，講到各地的婚禮習俗，原來穿紅衫同白衫去婚宴，不同地方也有不同的解讀，下文為大家揭開世界婚禮的潛規則。

任何地方都是一樣，其他人不能搶過新娘子鋒頭。（Youtube影片截圖）

由小禎主持的台灣綜藝《2分之一強》，近日討論題目是世界各地婚禮潛規則，其中來自瑞典的馬丁，講到他們的風俗，原來瑞典人的婚禮，會將一個金幣及銀幣，放在新娘的鞋子內，寓意未來幸福富貴。至於出席婚禮的女士，謹記不要穿紅色衫裙，原來當地習俗，紅色衣服赴宴代表是新郎的舊愛，如果大家穿錯衫，分分鐘被誤會跟新郎有關係。至於俄羅斯的婚宴，迎親車隊在途中會遇上小孩子用繩子攔路，新人要用少許金錢打發他們，原來俄羅斯傳統結婚時遇上兔子攔路是不吉利，日漸演變成小孩攔路的習俗。

章子怡穿白色衫出席宋仲基、宋慧喬婚禮，當時已被狠批。（視覺中國）

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節目中的嘉賓瑤瑤(黃喬歆)，說到一次她在韓國出席婚宴的經歷，當時跟男朋友在韓國，對方突然記起有朋友結婚，臨時帶同瑤瑤赴宴，但當日瑤瑤只是穿上T恤熱褲，最後只能獨自行街等待男友，其後男友致電給她，說將會吃婚宴晚餐，但當瑤瑤到達婚宴場地，才知韓國婚禮是會派出餐券，在婚禮結束後憑券到餐廳食飯，瑤瑤再一次遇上尷尬情況。其後節目再講到韓國婚禮，出席的女士不能盤起頭髮，而且不能穿白色衣服，因為白色是留給新娘，節目中更重提2017年章子怡出席宋仲基、宋慧喬的婚禮，不慎穿了白色外套，隨即被韓國粉絲狠批，大家以後出席婚宴，要留意各國禁忌。

瑤瑤高清靚相：

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