【多圖】迪麗熱巴聲稱未入過酒吧　網民提出證據指並非事實

新疆四美之一的迪麗熱巴，擁有清純外貌及完美五官，近年在內地爆紅，成為不少男士的夢中情人。近日熱巴擔正的旅遊真人騷節目《慢游全世界》，就是體驗獨自旅行的樂趣，熱巴來到希臘的阿爾戈斯托利，在晚上換上性感的吊帶裙，獨自走進當地酒吧，熱巴透露是她27年來第一次到酒吧，但節目播出後，網民即提出熱吧不止一次到酒吧的證據，究竟為何有這個美麗誤會，下文為大家揭開熱巴的真面目。

迪麗熱巴外貌清純，但真正性格又是怎麼呢？（影片截圖）

迪麗熱巴20歲出道後，7年來也是在各地開工拍劇拍節目，大部分時間也住在酒店，一個女孩面對外間的風風雨雨。近日播出的旅遊真人騷《慢游全世界》，熱巴在節目中講出自己入行後的心路歷程，她透露其實她並不如幕前見到的活潑，而是喜歡靜靜的一個人，而且私底下不大愛說話，節目中熱巴更突然走出了鏡頭，消失在大街小巷之中，嚇得攝製隊要四出找她，原來熱巴跟大家開了一個小玩笑，還說「不是拍一個人旅行嗎？」27歲的熱巴百分百是貪玩女孩，在節目中可以見到另一個她。

迪麗熱巴在節目中聲稱自己第一次到酒吧。（影片截圖）

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在希臘的晚上，熱巴說想嘗試一些新鮮事物，她來到阿爾戈斯托利的一間酒吧，換上一襲綠色吊帶裙，甫登場已經成為全間酒吧的亮點，她透露是她第一次到酒吧，她說「也不是什麼壞事，就是大家聊聊天，或者見見朋友，我以後都會多嘗試跟其他人一樣的東西。」但熱巴初入酒吧的感受，其實只是節目效果，有網民指出熱巴在2016年的劇集《麻辣變形計》及2017年的電影《傲嬌與偏見》，也有酒吧戲分，而在片中更有豪飲的情節，現在熱巴說自己未去過酒吧，可能只是指私下未有蒲吧的習慣，並非純情到對酒吧一無所知。

迪麗熱巴高清靚相：

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