【意外發現的一天】金惠允路雲超齡扮學生　金賢睦「童顏」最震撼

韓國MBC人氣韓劇《意外發現的一天》（又譯：偶然發現的一天）近日成為當地和亞洲韓劇迷追捧劇集，不只題材新穎獨特，而且主角金惠允、男團SF9成員路雲、李在旭等年輕演員傳神演繹如漫畫一樣的校園愛情故事，網民均期待《意外發現的一天》接下來的劇情發展。雖然《意外發現的一天》是校園劇，但現實中大部分劇中演員早已完成高中生涯，甚至即將邁入30歲，實在是「超齡」演出。

《意外發現的一天》近日成為當地和亞洲韓劇迷追捧劇集。（《意外發現的一天》宣傳海報）

《意外發現的一天》的學生角色均設定成18歲，但全部演員均已超過18歲，例如飾演男女主角路雲和金惠允已經23歲，被指外貌成熟，飾演白經的李在旭則是21歲，而主要角色之中，最年少的演員為飾演呂珠多的李娜恩，今年踏入20歲的李娜恩去年與朴志訓、Weki Meki的金度延、OH MY GIRL的Arin等人一同於首爾公演藝術高中畢業，換言之離開高中校園才短短一年時間。

《意外發現的一天》的學生角色均設定成18歲，但全部演員均已超過18歲，例如飾演男女主角路雲和金惠允已經23歲。（《意外發現的一天》劇照）

最年少的演員為飾演吳珠多的李娜恩，今年20歲，去年從「明星學校」首爾公演藝術高中畢業。（視覺中國）

究竟呢班超齡學生幾多歲？

+ 10 + 9 + 8

飾演學生的演員之中，最年長的是金賢睦，他在劇中扮演立志成為百萬YouTuber的安秀哲，雖然角色設定是18歲，但實際上金賢睦已經28歲，令韓國網民大吃一驚，紛紛大讚他是「童顏」！其實金賢睦劇中的冬菇頭髮型和圓框眼鏡令他看起來年輕不少，加上金賢睦本身保養得宜，才能超齡演繹學生角色。

金賢睦是高麗大學的環境生態工程和社會學雙學士，在韓國算得上是高材生。（IG/@mosquito_kim）

金賢睦在2015年以音樂劇《花神》正式出道，值得留意的是，金賢睦不是修讀演藝學科出身，而是韓國三大學府之一──高麗大學的環境生態工程和社會學雙學士畢業，之後卻選擇放棄本業，轉戰演藝圈。金賢睦過往演出的角色大多為配角或閒角，幸好今次終憑《意外發現的一天》成功突圍而出。

金賢睦扮演立志成為百萬YouTuber的18歲學生安秀哲，但事實上他已經28歲。（ 《意外發現的一天》畫面）

《意外發現的一天》最新一集劇情發展（劇透慎入）