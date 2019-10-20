【流行經典50年】上節目獻唱反應兩極　黃智雯︰仲有很大進步空間

無綫懷舊音樂綜藝節目《流行經典50年》不時都會邀請無綫藝人上節目唱歌，一班演員雖不是歌手出身，但有時都會令大家有驚喜，或者令觀眾非常有新鮮感。周六（19日）播出的一集就由黃智雯（Mandy）壓軸演唱一曲《唯獨你是不可取替》。

今次是Mandy首次上《流行經典50年》唱歌。（電視截圖）

Mandy已被認定為實力派演員，而且舞藝高強，今次挑戰唱歌，實行做全能型藝人。她唱出樂壇天后鄭秀文（Sammi）的經典情歌《唯獨你是不可取替》，這首歌的歌詞非常甜蜜，相信一定冧爆一班現場觀眾。Mandy唱歌時有點跟不上拍子，不過就笑容搭救，網民的意見分為兩極，有粉絲就大讚好聽，表示︰「黎（呢）首歌唔太適合佢唱，d（啲）高聲（音）佢上唔到去，不過睇到佢已經好努力，因為知道佢本身喜歡唱歌」，又有人話對比起她當年參加《星夢傳奇》有進步和比起上一集演唱的張曦雯唱得好等等，更有人指「好正，我戀愛了」。

Mandy的演出引起網民討論。（電視截圖）

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不過也有不少網民持相反意見，表示「音已走」﹑「完全唔掂」和「係咪有少少唱快咗？點解我覺得同旋律唔夾咁嘅」等等，看來真的各花入各眼。Mandy回覆《香港01》記者時，指自己也幾喜歡唱歌，「因為平時要登台演出，所以會找老師練歌。（唯獨你是不可取替）都唔係自己首本名曲，不過50年（節目）要經典歌曲，所以揀咗一首自己很喜歡的歌。」對於網民的意見，她就虛心表示︰「我都覺得自己仲有很大的進步空間，唱live會比較緊張，希望下次表現得更好。」

網民意見。（Youtube截圖）

Mandy曾參加2013年無綫舉行的歌唱選秀節目《星夢傳奇》，在首集唱出組合Ping Pung的《愛是最大權利》，但就跟張名雅成為獲得最低分的2位參賽者而在首輪被淘汰出局。

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