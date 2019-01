陳貝兒大晒中英韓三國語言　與朴寶劍主持《Music Bank香港站》

韓國音樂節目《Music Bank in Hong Kong》昨晚(19日)於香港亞洲國際博覽館舉行,陳貝兒(Janis)作為香港代表驚喜現身,與韓國演員朴寶劍和女團TWICE成員多賢齊齊擔任主持。經常做主持的Janis今次更身兼翻譯,用廣東話、英文和韓文共三種語言跟香港和韓國觀眾溝通,認真厲害!

陳貝兒(左)與韓國演員朴寶劍(中)和女團TWICE成員多賢(右)齊齊擔任《Music Bank in Hong Kong》主持。(陳貝兒IG)

Janis今日(20日)在Instagram發文,先用韓文介紹自己,然後用英文分享首次在韓國節目中擔任主持的感受。她表示能與朴寶劍和多賢一起做主持很高興,而且能在節目參與其中感到榮幸。她亦大讚韓星們在幕前幕後都同樣令人驚艷,很值得人敬佩。

有韓國粉絲在Janis IG上用韓文留言。(陳貝兒IG)

雖然《Music Bank》香港站還未在韓國播出,但不少昨晚的片段已經在社交網站上流出,站在朴寶劍旁邊的Janis已經引起了不少韓國和國際粉絲的注意!更有韓國粉絲在Janis的IG上留言大讚她專業,贏得不少掌聲。Janis今次可謂是衝出香港,為進軍韓國踏出一大步!

Janis同朴寶劍成功合照!(陳貝兒IG)

陳貝兒IG全文:

Music bank in Hong Kong !! 안녕하세요!

Janis Chan 입니다

반가워요

So happy to host the show with 朴寶劍 & dahyun what an experience to be part of a highly professional korean production !! Highest respects to all KPOP stars, they are all truly amazing.... both on-and-off stage !!

翻譯:

Music bank in Hong Kong !! 大家好!

我是陳貝兒

很高興認識大家

很開心能與朴寶劍和多賢一起主持

能參與這個專業的韓國節目是一個很難得的經驗!

對所有KPOP明星們表達最高的敬意,他們無論是在台上還是台下都真的很棒!!