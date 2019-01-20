陳貝兒大晒中英韓三國語言　與朴寶劍主持《Music Bank香港站》

韓國音樂節目《Music Bank in Hong Kong》昨晚（19日）於香港亞洲國際博覽館舉行，陳貝兒（Janis）作為香港代表驚喜現身，與韓國演員朴寶劍和女團TWICE成員多賢齊齊擔任主持。經常做主持的Janis今次更身兼翻譯，用廣東話、英文和韓文共三種語言跟香港和韓國觀眾溝通，認真厲害！

陳貝兒（左）與韓國演員朴寶劍（中）和女團TWICE成員多賢（右）齊齊擔任《Music Bank in Hong Kong》主持。（陳貝兒IG）

Janis今日（20日）在Instagram發文，先用韓文介紹自己，然後用英文分享首次在韓國節目中擔任主持的感受。她表示能與朴寶劍和多賢一起做主持很高興，而且能在節目參與其中感到榮幸。她亦大讚韓星們在幕前幕後都同樣令人驚艷，很值得人敬佩。

有韓國粉絲在Janis IG上用韓文留言。（陳貝兒IG）

雖然《Music Bank》香港站還未在韓國播出，但不少昨晚的片段已經在社交網站上流出，站在朴寶劍旁邊的Janis已經引起了不少韓國和國際粉絲的注意！更有韓國粉絲在Janis的IG上留言大讚她專業，贏得不少掌聲。Janis今次可謂是衝出香港，為進軍韓國踏出一大步！

Janis同朴寶劍成功合照！（陳貝兒IG）

陳貝兒IG全文：

Music bank in Hong Kong !! 안녕하세요!

Janis Chan 입니다

반가워요

So happy to host the show with 朴寶劍 & dahyun what an experience to be part of a highly professional korean production !! Highest respects to all KPOP stars, they are all truly amazing.... both on-and-off stage !!

翻譯：

Music bank in Hong Kong !! 大家好！

我是陳貝兒

很高興認識大家

很開心能與朴寶劍和多賢一起主持

能參與這個專業的韓國節目是一個很難得的經驗！

對所有KPOP明星們表達最高的敬意，他們無論是在台上還是台下都真的很棒！！