【Sulli雪莉逝世】IU為推遲新專輯面世致歉：老實說我需要些時間

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉本月14日突然離世，並於17日低調出殯。雪莉的前隊友，f(x)的宋茜、Amber、Luna、Krystal，還有好友IU和具荷拉等人均有送雪莉最後一程，而IU受雪莉死訊衝擊，原定11月1日推出的新專輯《Love Poem》亦要延遲發行。昨晚（20日）IU在官方粉絲俱樂部發文，就推遲出碟一事向一眾Uaena（IU粉絲）致歉。

Sulli雪莉本月14日突然離世，並於17日低調出殯。（視覺中國）

IU原定本月28日公開《Love Poem》專輯同名歌曲， 11月1日發行專輯，並在11月2至3日於光州舉行同名演唱會，惟受雪莉離世影響，IU決定推遲發行專輯，而《Love Poem》一曲屬演唱會表演曲目之一，因此將改於11月1日率先面世。

IU與雪莉份屬好友，所以雪莉的離世令IU大受打擊。（IG/@jin_ri_sul，帳號現已刪除）

IU原定11月1日推出的新專輯《Love Poem》，現時受好友離世影響延期推出。（IU官方Facebook）

IU在文章坦言：「距離同名演出還有2星期左右的時間，所以就演出的整體訊息、歌單等問題和工作人員一起苦惱了很久，但老實說，我個人需要一些時間……作為專輯製作人和製作演出的歌手，今次肩負很重的責任感，（但是）我個人力量無法支撐，我比任何人都熱切期待我的新作品，真的非常抱歉。」IU又承諾不會讓歌迷等新專輯等太久，亦不會送上令人失望的演出。

IU在官方粉絲俱樂部向歌迷致歉，又直言「老實說，我個人需要一些時間」。（IG/@jelly_jilli）

IU又承諾不會讓歌迷等新專輯等太久，亦不會送上令人失望的演出。（IG/@dlwlrma）

回顧雪莉和IU相處點滴