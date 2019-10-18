【Sulli雪莉逝世】IU連續三天傷心守靈　粉絲勸停止惡言批評

韓國女星Sulli雪莉本月14日被發現倒斃寓所，終年25歲，並已於昨日（17日）低調出殯。由於喪禮以非公開進行，因此未有傳媒報道，據悉不少Sulli的生前好友，包括f(x)全員、具荷拉及SM娛樂藝人都有到場送她最後一程，而作為Sulli好姐妹的IU就因幾天未有表態而被受批評。

Sulli離世後，不少藝人都有在網上發文悼念她。當中曾同是f(x)一員的Krystal、Victoria宋茜及好友IU則因從來沒有發文而慘被網民攻擊，更迫使Victoria要在微博反駁，請大家不要再以社交媒體去了解一個人，希望惡言能夠停止。IU早前宣布將暫停新專輯活動後，就再未有更新動向。不過今天不少韓國傳媒報道指，IU和Krystal一樣已連續三天在靈堂以傷心的心情守靈，只為送別及陪伴自己最好的姐妹。

IU連續三天傷心守靈，另一邊卻被網民攻擊。（IG/@jin_ri_sul，帳號現已刪除）

Sulli、IU好姐妹回憶：

+ 6 + 5 + 4

IU守靈三天的新聞公開後，不少粉絲仍然非常擔心偶像連續痛失兩好友的心情，加上現時網絡上惡言滿天飛，因此大家都紛紛希望攻擊能夠立即停止。Sulli的離開，網絡霸凌的話題又一次引來社會關注。而前WINNER成員南太鉉日前都曾更新IG，自爆也曾因一腳踏兩船的負面新聞而試圖了結自己的生命，坦言藝人也只是普通人，收到無意間的留言，其實會受到比想像中更沉重的傷害，表示不想再失去好友及同事。

前WINNER成員南太鉉都有發文悼念Sulli，更自爆曾意圖輕生。（OSEN）