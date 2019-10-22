Baby主持頻頻出錯超尷尬　粉絲為她向網友道歉

現年30歲的Angelababy（楊穎）除了是模特兒﹑演員﹑綜藝節目主持人的身份之外，近日更升呢擔任大型晚會主持人，聯同歐陽娜娜﹑關曉彤﹑華少等人齊齊主持《2019浙江衛視秋季盛典》。沒想到主持經驗豐富的她接連犯了兩大錯誤，隨即引起網友辱罵「演戲垃圾﹑主持垃圾」，搞到她的粉絲亦紛紛跳出來為她解釋道歉，望大家可以原諒Baby。

Baby主持《2019浙江衛視秋季盛典》。（《2019浙江衛視秋季盛典》微博圖片）

當晚身穿一襲水藍色流蘇禮服的Baby非常優雅漂亮，露出香肩的她站在年紀比她小的歐陽娜娜﹑關曉彤旁邊一點兒都沒有輸掉。可是當她一開口主持的時候，瞬間令人大打折扣非常尷尬。事因在內地主持的任何一個節目，首先都會感謝贊助商的讚助，而Baby一開口就讀錯，現場已顯得好尷尬，隨即看手上的字卡改口修正。

除此之外，未知Baby是否太過緊張，在某一環節介紹表演嘉賓出場的時候，她竟然將嘉賓「侯明昊」誤讀成「黃明昊」，而她當下自己亦冇意識到犯錯。事後她得知自己犯錯之後在微博向侯明昊道歉，上貼一張與侯明昊﹑黃明昊的合照說道：「明昊，對不起。召喚來了另一個明昊。」而此貼文亦引來侯明昊回應：「double明昊，總之都是hmh。 baby姐早點休息哈。」心情似乎不太受影響。

Baby一開口就口誤顯得非常緊張。（《2019浙江衛視秋季盛典》截圖）

Baby在微博貼文道歉。（Angelababy微博圖片）

而不少網友見到Baby接連犯下兩大錯誤都瘋狂指罵她，更直言她除了長相之外就是一無是處。大家紛紛在微博留言：「演戲垃圾」﹑「主持垃圾」﹑「幹啥啥不行」…認為她只是適合於綜藝節目。而為了平息大家的憤怒，Baby的粉絲就不斷跳出來為她道歉解釋，望大家原諒她的口誤：「對不起對不起」「緊張了真的抱歉」﹑「是太緊張了」…望大家可以理解。

Baby的粉絲跳出來為她道歉。（微博截圖）