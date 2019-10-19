【中國電視好演員】Baby提名入圍受肯定　網友吐嘈：中國電視沒救

在內地已經舉辦過5個年頭的《中國電視好演員》頒獎典禮，近期就公布了第六屆的好演員入圍名單。總共有超過100位的演員成為推薦演員入圍此競賽，他們將依照年齡層分為紅﹑藍﹑綠組與網劇男女演員，透過觀眾的票選選出得獎者。但有細心的網友就發現，一向演技受到質疑的Angelababy（楊穎）竟然都入圍就驚嚇不少網友，搞到大家都紛紛在微博留言指出她根本不配出現此名單中，引來大家瘋狂討論。

Baby今年獲得《中國電視劇好演員》的提名。（視覺中國）

在此名單中紅﹑藍兩組的入圍者幾乎都是已經被觀眾認可的實力派演員，包括張國立﹑于和偉﹑劉敏濤﹑韓雪等，他們的入圍幾乎被網友認可是沒有爭議性的。但在綠組方面幾乎都是新生代或流量明星，包括鄧倫﹑朱一龍﹑李一桐﹑關曉彤﹑Angelababy等，特別是Angelababy的入圍令許多網友甚是費解，還質疑她是次入圍可能是走後門添。

事實上Baby從演以來其演技一直是被公認上不了台面的，就好似2017年播出的《孤芳不自賞》，被批只會瞪大眼演戲，甚且質疑她用「Key圖」請替身拍攝。繼而到去年播出的《創業時代》飾演女強人那藍，可是只會作出瞪大眼的動作演繹出霸氣一面，塑造不出女強人由內至外的強勢氣質。到今年推出《我的真朋友》雖然演技上比起從前的確有進步，可是仍未達到合格的標準。

Baby在《孤芳不自賞》的演技中，令人睇到想棄劇了。（微博圖片）

但是次靠《我的真朋友》入圍說明官方對她演技上是給予肯定與鼓勵，可是在網友心中她仍然未能達標，批評她根本不合適做一位演員，更沒有資格出現在是此入選的名單中。大家紛紛在微博留言：「完了中國電視沒救了」﹑「先去上上演技課吧」﹑「能入選真的讓人匪夷所思」…還質疑她走後門入圍添。因為在2016年時Baby就揮低姚晨等人，憑電影《尋龍訣》拿下百花獎《最佳女配角獎》，外界就傳出她能得此獎含水量非常高。因為在評審沒有投票之下，屏幕上卻顯示投票總數為101票，有評審亦不明白這一些票數何來，更揚言是中國電影史上的黑暗與可悲。

Baby獲提名被質疑走後門。（視覺中國﹑娛聞少女微博圖片）

另外，Baby既然能夠入圍而她的好姐妹楊冪卻落榜，這一點更令人匪夷所思。在兩者比較之下，不少網友都比較傾向楊冪的演技，始終不能相信Baby能入圍為何楊冪不可呢？事實上，楊冪雖然演技不差但在戲劇上似乎遇上瓶頸，今年推出的劇集《築夢情緣》收視就不太理想，令她失去「收視女王」的稱號。

有網友始終不服楊冪不能入圍，就在翻查之下發現原來她沒有入圍的原因，是因為她是今年度《中國電視好演員》的推薦員之一。而她其實就在去年已經拿了最優秀演員獎和綠寶石獎，演技一早被肯定了。

楊冪升呢做了推薦人。（楊冪微博圖片）