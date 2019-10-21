【收視滯後報告】《金宵大廈》大結局近30點　全劇暫排今年第三位

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是10月7日至10月13日。大家最關心的，一定是《金宵大廈》最終的成績，由於在早一個星期要讓路給國慶特備節目，所以今個星期額外多一集大結局於星期日播放，在星期一至五的平均收視高達28.9點，最高一集於星期五更衝破30點去到31.1點，星期日播放的大結局有29.8點。

在最後一星期衝力衝刺後，可惜受制於第一周的收視一般（只有24.7點），《金宵大廈》全劇平均只能去到27點，在2019年輸給《鐵探》28.8點和《白色強人》28.6點，暫列2019劇集收視第三位。

《金宵大廈》打入今年收視三甲，絕對有交代。（劇集）

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《金宵大廈》能夠取得如此好的成績，相信連TVB自己也預計不到，劇集播出初段從收視反映出，觀眾對此劇信心不足，沒有即時追看的衝動。但經過首星期播出，在網絡上掀起討論熱潮，《金宵大廈》被喻為近年無綫最有誠意劇集，開始重新吸引一班觀眾回流，甚至有一堆不時不看TVB的觀眾也對此劇產生好奇，於是在打後的報告可看出，收視一直上升到最後。

《金宵大廈》靠口碑反彈。（劇照）

講完《金宵大廈》，有另一套劇集也是值得令人關注，就是重見天日的《牛下女高音》，暫時看得出黃心穎的戲份並沒有刻意刪減，卻也不影響收視，首周錄得25.6點，甚至比《金宵大廈》的首周更高。至於《愛•回家之開心速遞》依然繼續保持，連續兩個星期也是26.4點，比起早一個月前收視跌到24點，看來已經回到穩定期。

《牛下女高音》未因為黃心穎影響收視。（劇照）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26.4點，最高收視周二(08日)晚28.4點。《牛下女高音》周一至五平均25.6點，最高收視周二(08日)晚27.1點。《金宵大廈》周一至五平均28.9點，周五第十九集收視31.1點，為開播以來最高一集，周日晚大結局則取得29.8點。《烈火雄心3》周一至四平均6.1點，最高收視周四(10日)晚6.8點(大結局)。

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