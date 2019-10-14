【收視滯後報告】《金宵大廈》全力創奇蹟　國慶節目竟然只得11點

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是9月30日至10月6日。近期大家討論最熱烈的一定是《金宵大廈》，而它當然沒有令支持者失望，收視由上星期的26.1點升至27.8點，而最高一集更高達28.2點，衝破28點的大關。

《金宵大廈》現時在收視滯後報告已經去到15集，再過一星期便是大結局的最終成績表，頭15集的平均收視是26.2，如果要成為今年最高收視劇集，即是要追過《鐵探》的28.85點，最後一周要平均大約有32點才有機會。雖然機會比較少，但也不是沒有可能。

唔知《金宵大廈》有冇奇蹟發生？（劇照）

如果大家還記得，在這個周期中，《金宵大廈》因為10月1日中國國慶而停播一周，改為特備節目《國慶70周年聯歡活動》頂上，觀眾似乎興趣不大，收視只有11點，在黃金時段來說肯定是非常差。不過也可以為它找找籍口，事關當晚其實有不少示威活動，可能很多人都關心社會，轉過去無綫新聞台，令到無綫新聞台在當晚晚上6時15分錄得13.4點的高位，是開台以來第三位最高收視，第一位是8月3日(周六)晚上11時15分的16.2點，第二位是7月1日(周一)晚上9時30分13.9點)，都是示威活動所致。

十一多區爆發連場警民激戰後，10月2日金鐘一帶留下示威者連日來的破壞痕迹，多處牆壁貼有反修例標語、噴漆塗鴉等。港鐵站多個出入口亦受到不同程度破壞。（高仲明攝）

+ 3 + 2

其實另一套劇集《街坊財爺》已經不知不覺間完整播完，最後一周收視不差，有25.2點，全劇平均收視23.5點，屬於正常水平偏低。至於《愛•回家之開心速遞》依然維持自我，26.4點收視算是走出低迷。

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26.4點，最高收視為周三(2日)晚27.7點，《街坊財爺》周一至五平均25.2點，最高收視為周五(4日)晚大結局27.1，《金宵大廈》周一至五平均27.8點，最高收視為周五(4日)晚28.2點(這集《金丁》亦是《金宵大廈》播映以來收視最高一集)，《烈火雄心3》周一至四(周二除外)平均5.9點，最高收視為周一(30日)晚6.7點。

即睇收視報告：