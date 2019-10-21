【解決師】24歲超新星惹觀眾注目　若簽TVB肯定會有雙贏局面

《解決師》首播後一星期，坊間的劇集的評價尚未統一，有讚有彈。劇集依然沒有太大驚喜，兩位主角也是恰如其分，倒是一些配角有更大的發揮！李天翔繼上年《果欄中的江湖大嫂》後繼續飾社團大佬，不過今次更加沉穩，同樣是飾演社團大佬的楊證樺，一轉平時做老好人的形象，飾演一個癲喪的「喪昇」，同樣令人驚喜。

今次李天翔狠得嚟又夠沉穩，演技再進一步。（劇照）

講到令人驚喜，其實學校內一班學生也是其中一份子，由丁子朗（飾高俊）領銜，帶著其兄弟容天佑（飾阿澤）、焦浩軒（飾豬展）和姚宏遠（飾獨狼），雖然未見其深厚的兄弟情描述，但眾人角色性格明顯，容易令人留下深刻印象。

一班學生哥做得唔錯。（劇照）

比起一班男同學，女同學的戲份則比較少，但也有出色之處。之前跟大家介紹過飾演沈琪的林映蔚，但另一位女同學卻因一場偷竊戲份率先搶鏡，她就是飾演曾心怡的郭思。

郭思喺劇中相當搶眼。（IG@郭思）

其實郭思這位演員並不是第一次在TVB出現，在《美女廚房》中她是其中一名「美女學徒」，亦曾經上過其他節目做嘉賓。現年只有24歲的她本身是一名KOL兼模特兒，名氣冒升後拍下不少綜藝和廣告，到今年終於打入TVB拍劇集，而且還是台慶劇，對她絕對是一個超大幫助。

郭思都有份做《美女廚房》，不過就冇其他師姐咁搶眼。（螢幕截圖）

在偷竊的那一場戲份，她的焦慮加上楚楚可憐的形象，除了演技爆發之外，更令觀眾眼前一亮，原來TVB也有不少潛質新人！不過其實郭思並沒有簽下TVB，今次相信只以合作模式拍攝一部劇集，但若然兩方面能夠就以後合作達成協議，一定會是一個雙贏局面。對TVB，多了一個可塑性高兼有觀眾緣的新人，對郭思，可以借助TVB這個香港大台增加知名度，若有意在圈中發展更可鍛煉演技。

如果佢簽埋TVB，一定係雙贏。（IG@郭思）