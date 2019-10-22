李現過生日粉絲大陣仗慶生　出動名車摩天輪燈光秀超壯觀

粉絲為了慶祝偶像生日果真去到好盡呀！近日內地小生李現踏入28歲生日，其廣大粉絲就在各省各地各出不同招數為他慶生，就好似於上海的大型商場﹑北京水立方﹑三亞摩天輪﹑杭州天幕等等刊登廣告，單是上海環球港雙子塔的廣告收費就已經是每小時高達50萬人民幣（約港幣55萬港元）非常驚人。除此之外天津有粉絲更動用120架無人機拼字為他應援等等。有媒體報導指估計此次慶生應援花費應超過1千萬人民幣（約1100多萬港幣）買單，足以可見李現的魅力果真沒法檔。

李現過生日全國大陣仗慶祝。（視覺中國）

今年暑假憑一部電視劇《親愛的熱愛的》紅遍大江南北他，一夜之間成為不少人的「現男友」，大家幾乎對他的一舉一動都愛不釋手。正因為高人氣的關係，更令他被封為「新四大流量小生」（王一博﹑肖戰﹑鄧倫）之一。早前更在《GQ年度人物盛典》中擊敗多位時下當紅明星，一舉奪得《年度人氣演員》獎，今年絕對是他的豐收一年。

李現因為《親愛的熱愛的》而走紅。（《親愛的熱愛的》微博圖片）

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1991年出生的他日前（19日）就正式踏入28歲的年齡，不少粉絲就大陣仗為他慶生。為他包下不少公共交通工具車廂廣告位﹑馬路邊燈廂廣告位﹑知名快遞液晶熒幕廣告位，均寫上「生日快樂」的字眼相當隆重。不過一山還比一山高，有粉絲在上海環球港雙子塔﹑上海愛琴海購物公園﹑杭州天幕等大大小小的商場租下巨型LED熒幕牆廣告位，播放他超靚仔的硬照與影片祝他生日快樂，聲勢非常浩大。而單是上海環球港雙子塔的廣告位收費，一小時就高達50萬人民幣（約港幣55萬港元），可見粉絲的財力亦相當驚人。

上海環球港雙子塔廣告位收費，一小時就高達50萬人民幣（約港幣55萬港元）。（了不起的現男友微博圖片）

杭州天幕巨型LED熒幕牆為他慶生。（微博圖片）

除此之外，粉絲還在北京水立方﹑三亞摩天輪為他慶生。其中三亞摩天輪的慶生方式非常特別，在整個摩天輪的中間利用燈光秀作跑馬燈不停呈現「李現1019生日快樂」的字眼相當漂亮，不少粉絲都力讚此慶生方式相當浪漫。另外，還有粉絲出動名車在空地上拼出李現的英文名字字首「LX」，再透過航拍拍下整個場面非常浩大。而被粉絲形容最霸氣的慶生就非天津方面莫屬，事關當地有粉絲出動120架無人機在夜空中應援，拼出「李現」﹑「1019」﹑「生日快樂」﹑「TXBB」﹑「永伴」等字眼為李現慶生，場面超級壯觀。

除了這一些土豪式慶生方式之外，有粉絲更用他的名義做生日公益，包括在鄉村小學建立李現圖書室、資助流浪動物義工服務等等，讓更多人知道偶像的愛心相當溫暖。只是10月19日這一日全國幾乎都是李現的影子，重重被他的生日應援包圍，有媒體就因此估計此次全國應援花費應該超過1千萬人民幣（約1100多萬港幣），絕對是富豪式慶生。

三亞摩天輪燈光秀。（李現野生輸出發電站微博圖片）

天津有120架無人機在夜空中為李現慶生。（夏威夷巧克力醬﹑王得兒得兒的得兒微博圖片）

對於得到眾多粉絲的愛戴，李現亦在生日當日於微博留言感謝大家：「二十八歲少年郎，所有的祝福都收到了。真的非常感謝大家的支持和天現寶寶們的陪伴，謝謝你們的用心，也祝你們一直快樂！」搞到粉絲非常開心。

李現今年成績超亮眼。（mr.lixian@instagram）

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