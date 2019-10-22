【奇遇人生2】Angelababy歎平淡生活冇人睇　大方分享愛情觀

Angelababy（楊穎）與黃曉明結婚4年，於2017年誕下兒子「小海綿」，一家三口幸福美滿。但最近兩人不止少了在社交網站互動，就算中秋晚會同場，都未有一齊表演，因此捲入離婚疑雲，但雙方都未曾正面回應。

日前，Baby在阿雅主持的節目《奇遇人生2》中，罕有地提及老公黃曉明。事緣她在餐廳用餐時，被老闆娘認出，談到對Baby的印象，老闆娘表示：「她老公很愛她這樣，但是現在有些緋聞，我不知道是真是假。」

老闆娘的這番說話，令Baby有些驚訝也有些無奈，她說：「我覺得我沒把自己這一方面做得很好，讓別人知道我就覺得老公對我很好之類的。」Baby坦言只被大家記住這些很不甘心，並透露曾經有人都問她最想做什麼，她直言「最想有一部作品可以讓大家記得。」

Baby出道多年，在影視、綜藝方面都有相當不錯的發展，但如果要在這兩者之間選擇的話，Baby表示會選擇表演。（視頻截圖）

Baby續指到：「誰在乎我到底是什麼樣子，觀眾只會被那些精彩的故事，突出的言論所吸引，平平淡淡的生活也沒人要看。」其實作為公眾人物，一舉一動都會被放大，無論做得好與不好，都會有人讚有人彈，要承受不少的壓力。在Baby成名之後，一直飽受整容爭議，被詬病演技差等問題，雖然她也在努力進步，但背後的付出不是每個人都會看到，有時自然也會感到些許不甘心與無奈。

Baby在節目披露心聲。（微博@騰訊視頻奇遇人生）

相信不少人都記得，在Baby 25歲生日時，黃曉明駕駛了一輛林寶堅尼現身，將該跑車作為生日禮物贈送給Baby，可謂羨煞眾人，兩人也正式認愛對方。而同年年尾，在東方衛視舉辦的跨年盛典上，黃曉明騎著「馬」現身舞台，為Baby戴上皇冠，現場放閃。最厲害的是，當年兩人於上海展覽中心舉辦婚禮，多達2000人出席，當中逾百人都是明星，創下了明星婚禮新紀錄，之後還在黃曉明的家鄉青島再辦了一場，無比風光，因此部份外媒在報道時更將Baby稱為「中國版Kim Kardashian」。

眾多名人紅星都曾出席過Baby與黃曉明的婚禮。（VCG）

種種事蹟不難看出，黃曉明對Baby確實寵愛有加。而Baby在節目中也大方分享了自己的愛情觀，她認為無論男仔寵女仔，或者女仔寵男仔，兩個人給予的關心與寵愛都是對等的，「我一直覺得能在一起的兩個人就跟兩塊拼圖一樣，能拼在一起的，那就是對的。」

Baby認為兩個人的關心與寵愛是對等的。（視頻截圖）