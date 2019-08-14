【風聲】文詠珊撇甩最MK王語嫣污名？扮高冷哈佛高材生入型入格

電視劇《風聲》改編麥家的同名作品。該劇講述共產地下工作者潛入日軍內部，卻在緊要關頭被關押起來，臥底的身分也面臨揭穿的危機，設法保全自己的同時將情報傳遞出去的故事！早在2009年就推出電影版，由李冰冰、周迅、黃曉明等人主演，獲得金馬獎的殊榮。時隔十年重新翻拍電視劇，陣容和改編也引起不少討論。電視劇版由《愛上北斗星男友》徐璐、《只為遇見你》文詠珊、硬漢派演員楊祐寧主演。其中和電影不同的，電視劇也增加不少情感戲，讓不少人好奇會改編出甚麼樣的故事。

文詠珊於《只為遇見你》的演出被內地網民批評得體無完膚。（《只為遇見你》劇照）

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劇情簡介：

1941年，軍統特工顧曉夢（徐璐／飾）順利進入汪偽總隊機要處，卻因日軍情報部高官遇刺，被日本長官龍川肥原（趙立新／飾）與偽總隊特務處處長王田香（余皚磊／飾）以遇刺為由，召集顧曉夢與同僚李寧玉（文詠珊／飾）、金生火（張志堅／飾）、吳志國（楊祐寧／飾）和白小年（牛子藩／飾）等四人到裘莊，同時得知代號「老鬼」的中共地下工作者就在五人中，就將幾人關押在裘莊直到抓到老鬼。龍川肥原想盡辦法審問五人，卻想不到老鬼手段高明，製造重重疑點迷惑敵人，更使日本特務機關內部混亂，最終靠着老鬼的犧牲更是找到龍川肥原安插在地下組織的內奸「青燈」。顧曉夢靠着老鬼留下的蛛絲馬跡，成功除掉內奸，並在組織的幫助下，利用裘莊的秘密，逼死龍川肥原。最後顧曉夢選擇在敵人中擔任臥底，繼續完成老鬼未完成的事業。

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上映資訊： 開播時間：待定 頻道平台：騰訊 導演：李云亮 主演：徐璐、文詠珊、楊祐寧、趙立新、張志堅、余皚磊

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》只為遇見你｜張銘恩、文詠珊主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】