《延禧攻略》粉絲必睇！于正新劇開播　從10大8月內地劇突圍而出

繼七月份大熱的甜寵電視劇《親愛的熱愛的》完結後，據說李現、楊紫、胡一天都有接檔好戲將在八月上映，三位即將以「對手」身份在八月再度相聚，讓粉絲繼續入下一坑！除此之外鄧倫、黃子韜、朱一龍、金世佳、趙文卓也都有好戲開播，八月根本堪稱是「全明星賽」等級，幸福到像做夢啊！快跟着小編一起來看看有沒有你期待已久的名單吧～

《河神2》

上映資訊：2019.08.01

開播平台：台灣愛奇藝

主演卡司：金世佳、張銘恩、王紫璇、陳芋米

《河神2》是2017超火網劇《河神》的續集，第二季將延續第一季的劇情，以「九牛二虎一雞」為線索開啟新的辦案之路。第一季開播後大獲好評，沒想到第二季卻傳出原主角李現無法續演、男主換人的消息，讓不少粉絲大失所望、怒喊棄劇！而第二季男主角金世佳痞帥痞帥又留着小鬍子的造型，跟小河神的感覺還是有幾分符合！官方也掛保證表示第二季的質量不會變，依然會有許多精彩的劇情讓大家一飽眼福！

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+ 5 + 4 + 3

《霍元甲》

上映資訊：2019.08.05

開播平台：台灣愛奇藝、奇異果TV、北京衛視

主演卡司：趙文卓、毛林林、釋小龍

該劇在描述武術宗師霍元甲（趙文卓 飾），在中國清末遭遇內憂外患、民族英雄屢遭迫害的危難時期，毅然投身歷史洪流，發揚中華武術的精神與力量，與外國人鬥智鬥勇為國揚威的故事 。這部也是趙文卓繼2001年電影《霍元甲》後，時隔18年再度演出霍元甲一角，除了趙文卓外，該劇也找來同為硬底子武打演員出身的釋小龍，飾演霍元甲的徒弟陳真，兩人扎實的武術技巧想必會讓大家看得熱血沸騰、血脈賁張！

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+ 7 + 6 + 5

《烈火軍校》

上映資訊：2019.08.06

開播平台：台灣愛奇藝、浙江衛視

主演卡司：白鹿、許凱、李程彬

善良正義的少女謝襄（白鹿 飾）代兄從軍，女扮男裝進入陸軍講武堂學習，與玩世不恭的富家子顧燕幀（許凱 飾）和冷靜沈穩的沈君山（李程彬 飾）成為同學並漸漸發展為並肩作戰的戰友，一起與日本人鬥爭、在血雨腥風中逐漸成長。此劇除了是「搖籃CP」許凱、白鹿兩人二度合作之外，由導演于正帶領《延禧攻略》製作團隊攜手製作也成了這部戲的亮點之一！

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+ 4 + 3 + 2

《山月不知心底事》

上映資訊：2019.08.20

開播平台：江蘇衛視

主演卡司：宋茜、歐豪、夏恩

改編自辛夷塢超虐心小說，故事講述兩位男女主角各自奮發、追求人格獨立，卻不斷在理想與現實之間掙扎的故事。辛夷塢是知名「悲情青春」作家，因此這部的原型劇情沈重複雜，更出現「兄妹戀」、「叔嫂戀」等錯綜情節，而電視劇版本對此做了不小改動，讓整部戲的定位變成「勵志、青春」走向，也讓男女角的性格變得更溫暖堅定，雖然不虐心追劇負擔比較小，但原著黨的粉絲們這次恐怕會失望了！

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+ 3 + 2

《盜墓筆記重啟》

上映資訊：2019.08

開播平台：優酷

主演卡司：朱一龍、陳明昊、黃俊捷、毛曉彤

盜墓筆記系列再上一檔！雖然前面幾次翻拍引起的討論聲浪可說是毀譽參半，不過這次吳邪一角將由朱一龍飾演，許多網友對此表示不擔心朱一龍的表現，反倒是這次的王胖子（陳明昊 飾）不夠胖，讓網友大喊「胖子不胖軍心不穩」！而這次的劇情將由一封神秘短信為開端，三人再度踏上一場探尋吳邪過去的冒險。

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+ 2

《絕代雙驕》

上映資訊：2019.08

開播平台：台灣愛奇藝

主演卡司：胡一天、陳哲遠、梁潔、梁婧嫻、羅嘉良、毛林林

還沒看夠KK隊長Dt吳白的英姿？小編為你準備一帖「小白」解方！翻拍古龍經典武俠小說的《絕代雙驕》在講述自稱「天下第一惡」的江小魚（陳哲遠 飾）與英氣逼人的花無缺（胡一天 飾）行走江湖的故事，這部超紅經典自1977年來已第七度翻拍！據說這次的版本會比以往各版都更遵循原著，粉絲們期待胡一天版本的花無缺嗎？

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+ 5 + 4 + 3

《劍王朝》

上映資訊：2019.08

開播平台：台灣愛奇藝、奇異果TV

主演卡司：李現、李一桐、劉奕君、姚笛、何潤東

根據高人氣作家無罪同名小说改编，該小說更被譽為「2014下半年最受期待仙俠小說」！這次李現將飾演堅毅熱血的秦國市井小民丁寧，在亂世之中殺出一條血路、平定江湖！各位現女友們，如果還陷在《親愛的熱愛的》坑中無法自拔，小編幫你們找了一個新的坑可以繼續對李現姨母笑了！

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+ 4 + 3 + 2

《我的莫格利男孩》

上映資訊：2019.08

開播平台：台灣愛奇藝

主演卡司：楊紫、馬天宇

《親愛的熱愛的》劇迷們，先別因為收官太傷心！因為八月份不只可以繼續看到李現、胡一天，連最可愛的楊紫也有新戲啦！這次咱們小猴紫將從軟萌少女搖身一變，成為獨立創業的職場新女性，與《流淌的美好時光》馬天宇展開一場甜蜜愛戀！據說此劇除了愛情題材外，也加入了近年越來越受社會關注的環境保護、動物等議題，期待楊紫這次會帶來甚麼樣的詮釋！

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+ 6 + 5 + 4

《世界欠我一個初戀》

上映資訊：2019.08

開播平台：台灣愛奇藝

主演卡司：邢昭林、白鹿、瞿子路、陳昊藍

改編自網路小說家安思源同名作品。任職於遊戲公司，個性開朗樂觀的畫師的邢運（白鹿 飾），因夢想能成為產品架構師而參加了公司一款戀愛類項目的產品方案海選，但戀愛零經驗的她為了更貼近項目只好開始相親，沒想到此一舉動卻意外讓注意她許久的公司總裁夏柯（邢昭林 飾）感到危機，終於認清自己的真心，兩人在公司陷入危機時互相扶持、熱血奮鬥的故事。該劇結合手遊、愛情、勵志三大元素，更有別於以往甜寵劇的職場愛戀，除了官配主線劇情外，還有兩組豐富的副線劇情，讓大家三種願望一次滿足，飽嚐不同戀愛類型！

《世界欠我一個初戀》精彩劇照

《加油你是最棒的》

上映資訊：2019.07.31

開播平台：台灣愛奇藝、湖南衛視

主演卡司：鄧倫、馬思純、韓童生、倪虹潔

改編自自由極光的小說《加油你是最胖的》，該劇在講述幾個底層小人物在挫折中奮鬥、在困境中攜手，最終找到家的溫暖，成為了「更好的自己」的故事。參加選秀節目出道的郝澤宇（鄧倫 飾），如今已成乏人問津的過氣藝人，中年少女牛美麗（倪虹潔 飾）、失業青年胖福子（馬思純 飾）、出租車司機福子爸（韓童生 飾），湊成「草台班子」要把郝澤宇捧紅。一次意外事件引發了郝澤宇的爆紅，也帶來了一系列的風波。在利益與親情、愛情的糾葛中，這幾人組成的「臨時家庭」分崩離析。逐漸迷失的郝澤宇，在百轉千回之後終於明白，「更好的自己」不是成功和輝煌，而是尊嚴、責任和勇氣。

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》烈火軍校｜白鹿、許凱、李程彬主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】