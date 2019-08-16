2019上半年豆瓣10大陸劇排行榜　東宮僅排第2　皓鑭傳竟榜上無名

2019也過了一半，上半年哪部是你的最愛？從豆瓣看2019上半年誰是最大贏家？網劇如雨後春筍冒出，《致我們暖暖的小時光》更是取得豆瓣8.0的高分，成為上半年分數最高的電視劇。而原本不被看好的網路劇《東宮》憑藉精美場景和演員的實力演技，在今年殺出一條路，口碑收視雙豐收。根據數據來看看上半年度火紅的電視劇有哪些？

即睇2019陸劇豆瓣評分前10名▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

跟網劇相比，上半年的電視劇成績就有些不理想。憑藉《延禧攻略》爆紅的吳謹言在《皓鑭傳》中飾演秦始皇的母親，該劇是《延禧攻略》的原班人馬，原以為能延續熱度再創佳績，卻因為結局虎頭蛇尾遭網友吐槽，豆瓣分數只有4.8。此外由霍建華和楊冪主演的《築夢情緣》開播前造型和卡司都受到不少關注，開播後卻被網友吐槽情節老套、劇情狗血，只得到4.9分。

《皓鑭傳》虎頭蛇尾遭網友狠批，豆瓣分數只有4.8。（《皓鑭傳》劇照）

+ 10 + 9 + 8

近期剛結束的《我的真朋友》由鄧倫、楊穎、朱一龍等人主演，此劇有兩大男神的加持下再開播前也廣受期待，開播後網友痛批劇情瑪麗蘇（意即劇情抽離現實）、邏輯bug嚴重，掉到4.5分。由林依晨晨神主演的《小女花不棄》在網路討論極高，卻因劇情老套，豆瓣評分只有5.6。

Angelababy不時被內地網民批評零演技。（《我的真朋友》劇照）

+ 11 + 10 + 9

上半年的網劇完勝電視劇，幾乎每部都創下高分的豆瓣成績。從數據看出，卡司對劇迷來說已經不是最重要的，劇情才是評分標準。

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》致我們暖暖的小時光｜邢菲、林一 主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】