【全民造星II】陳潔靈讚MC表演最驚豔　網民起哄：靚仔唔係大曬！

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》於去年大受觀眾歡迎，參賽者們熱血追夢的過程感動了不少觀眾，由參賽者組成的偶像男子組合MIRROR及ERROR一出道更引起追星熱潮。60強淘汰賽進行得如火如荼，於首輪賽事憑唱歌表演大放異彩的28號參賽者張天賦（MC），當時獲得評判一致好評，被陳詠燊評為最有星味的參賽者，像看一個明星在表演，而林二汶亦激讚他唱得好好，好想與他合唱 !

張天賦（MC）在60強比賽亦獲得三盞藍燈，連Miss Chan Chan也大讚MC令她很驚艷，率先按下藍燈。

MC於今個回合再度技驚四座，拿結他自彈自唱、深情演繹歌曲《喜劇之王》，星級導師陳潔靈（Miss Chan Chan）、郭偉亮（Eric Kwok）及火火同樣按藍燈，想搶MC入組，Miss Chan Chan甚至在MC未開口唱歌之前，已按燈成功搶人，MC隨即加入Miss Chan Chan團隊。Miss Chan Chan大讚MC：「佢係咁多個裏面，令我最驚豔嘅一個。」

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不過MC態度囂張和遲到的問題卻未見改變；於節目登場後，MC已經在網上惹來不少網民負評。今集（22日）他批評53號參賽者王焯南（Louis）沒有資格入圍，並指自己與Louis 性格不合，不想接近對方。他又評論44號參賽者湯皓深（Oscar Tong）各方面都不符合造星條件。他更自誇如果論唱歌，自己可以媲美任何參賽者。MC還缺席了幾次綵排，直到總綵排才出現，被劇組問到原因，他稱自己一直生病無法起床，繼續多多藉口。