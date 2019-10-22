【Sulli雪莉逝世】內地瘋傳父母爭巨額遺產　網民狠批造謠博關注

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉本月14日被發現於寓所離世，終年25歲。雪莉於17日低調出殯，並由雪莉的前隊友，f(x)的宋茜、Amber、Luna、Krystal，還有好友IU和具荷拉等人。雪莉的「頭七」才剛剛過去，內地微博今日（22日）卻突然傳出雪莉父母為搶巨額遺產大打出手的消息，然而，韓國傳媒沒有相關報道，雪莉父母爭產的傳聞被認為是知名博主散播謠言。

雪莉本月14日被發現於寓所離世，內地近日離奇爆出爭產消息。（視覺中國）

回顧雪莉生前點滴

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內地知名博主「扒圈客」今日上午發文，聲稱有網民爆料，雪莉父母覷覦愛女的巨額遺產，但雪莉生前沒有立遺囑，而她的父母早就離婚，所以兩人就如何分配遺產出現巨大分岐。「扒圈客」又稱雪莉父母又對愛女生活不聞不問，其母親更曾稱「嫉妒秀智比雪莉更能賺錢」。有內地網民大感痛心，表示：「有這樣的父母，難怪會抑鬱」、「有臉有遺產呀，還掙，活著幹甚麼這樣的父母」、「可憐的女孩，來生一定要幸福」，更有人聲稱「雪莉小時候被性侵才是根源」。

內地知名博主「扒圈客」今日上午發文，聲稱莉父母覷覦愛女的巨額遺產，就如何分配遺產出現巨大分岐。（微博/@扒圈客）

留言網民未有質疑報道真實性，又對雪莉「遭遇」大感痛心。（微博/@扒圈客）

更有人聲稱「雪莉小時候被性侵才是根源」。（微博/@扒圈客）

不過，有專門報道韓國娛樂新聞的博主指出，韓國從未報道過雪莉父母爭產的消息，又狠批散播有關消息的博主「無明確新聞來源，惡意中傷污蔑他人」。不少網民亦紛紛和應，指出知名博主為了博人關注而造謠，批評散播消息的博主「吃人血饅頭」，亦有網民建議政府與其專注規限電視節目題材，不如落力整頓微博知名博主。

專門報道韓國娛樂新聞的博主「漂亮虎咚咚」指出，韓國從未報道過雪莉父母爭產的消息，又狠批散播有關消息的博主「無明確新聞來源，惡意中傷污蔑他人」。（微博/@漂亮虎咚咚）

留言網民批評知名博主為了博人關注而造謠，是為「吃人血饅頭」。（「YXH」為「營銷號」簡稱，大多形容微博知名博主）（微博/@漂亮虎咚咚）